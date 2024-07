Cinthia Fernández confesó que está en pareja con su abogado Roberto Castillo

Esto es porque la ex del abogado aseguró que hubo una infidelidad de parte de él con Fernández. “Cierran las fechas, no hay ningún tipo de problema”, expresó él. “Sí, a mí perfecto”, aseguró Cinthia. De hecho, luego de esto, afirmó: “Yo no tengo una captura mía, pero él tiene la captura de cuando le entregó las llaves a su exmujer y se fue de la casa” dando a entender que tienen en claro cuándo terminaron la relación.

Por otro lado, De Brito sumó: “Ya habían tenido varias crisis” haciendo referencia a la relación entre Roberto y Daniela, mientras que Cinthia remató con un "Claro". Asimismo, con estas palabras, desmintió haber sido la tercera en discordia en la relación de su pareja con su ex.

cinthia fernandez

Qué dijo Daniela Vera sobre Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Este pasado lunes en "A la tarde", Luis Ventura confirmó que Roberto se separó el 25 de mayo asegurando que ese mismo día le entregó las llaves a su ex pareja, Daniela Vera. Aunque, antes, la empresaria le mandó mensajes al conductor y reveló: “Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”.

“Hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas”, continuó en uno de los mensajes y después afirmó: “Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”.

Tal es así que, tras esto, fue aún más específica sobre la posible infidelidad: “Nunca pude ver el famoso video del champagne donde la señora estaba en top en su casa. Muy prolijo de parte del abogado al champagne”, comenzó y agregó después: “Terminamos hace un mes, No puede mentir con eso, salvo que tenga miedo de lo que lo hayan visto antes”.

“¿Por qué Cinthia me bloqueó en las redes sociales?”, se preguntó Daniela y cerró: “Yo en ese momento era la mujer de su abogado. ¡Bastante chiquilina y cul… sucio! Hace tiempo que no veo sus publicaciones”.