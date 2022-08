Cinthia Fernández denunciará a la ex empleada de Wanda Nara ante el Inadi: los motivos

"Ay, viste. La tarada esta Cinthia Fernández lleva a las negras de ellas al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé que se cree ella que son las hijas de las reinas, son horribles y son insoportables. No las cuido ni que me las regalen", dice en una de las grabaciones.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1558088009450459136 Debido a los audios q escuche en LAM de Carmen ,+ conocida como la niñera de Wanda , accionaré con denuncia en el Inadi y todas las denuncias que pueda meterle, para dejarle bien claro que con mis hijas no se mete nunca + . Asco y repudio total — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) August 12, 2022

Pero sus dichos no fueron ignorados por la mediática quien, al tener conocimiento de los hechos, decidió llevarla a la Justicia. Ahora, lejos de mantenerse al margen, Cinthia volvió a manifestarse en sus redes sociales.

