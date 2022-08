Por qué piden que Wanda Nara sea declarada persona no grata en Uruguay

empleada wanda

Dicho comunicado fue publicado por el periodista Juan Etchegoyen. El conductor compartió también un audio que recibió por parte de la organizadora del texto. "Mi nombre es Rosa Fuentes y queremos hacerte llegar con otros compañeros la indignación que tenemos al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen, ella hace alarde de toda la plata que tiene y sus negocios pero no paga", expresa.

wanda nara

"Queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo", detalla en primer lugar la carta, que apunta directamente contra la empresaria. Además, tuvieron un sorprendente pedido para el presidente Luis Lacalle Pou.

"Exigimos que la señora sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, agrega el fuerte comunicado ante la esposa de Mauro Icardi.