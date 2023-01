El duro descargo de Cinthia Fernández sobre su camioneta millonaria

"Creo que voy a terminar accionando legalmente por le persecución constante de un medio de comunicación, que no voy a mencionar", arrancó, disparando munición pesada.

descargo cinthia fernandez camioneta

Y siguió: "Es loco porque me mencionan para hacer notas y tener más clicks, maliciosamente. Hacen notas de mi patrimonio. Quédense tranquilos que mi vida es gracias a que me rompo el cu... laburando y no le debo nada a nadie".

Tras ello, lanzó una durísima advertencia: "Me puedo enojar mucho y, además de accionar legalmente, voy ejercer mi profesión de panelista. Yo que ustedes no sé si me animaría a ser tan maliciosos en sus publicaciones con tal de obtener un click. ¡Ojo con eso!".