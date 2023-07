Cinthia Fernández explicó cómo se dio la foto con Luciana Salazar

Y explicó: “Viste que mis hijas son hermosamente mágicas y también son barderas. Claro, su hija vio que mis nenas estaban recontra divirtiéndose y se fue acercando. Y Luciana le decía a su hija ‘Matilda, vení’, ‘Matilda, vení’. Yo dije ‘ya está’. Amo que los chicos se diviertan y tengo como debilidad por eso”.

“Cuando la veo a Luciana incómoda, le dije ‘dejala, está todo bien’. Cuestión que después abro una bolsa llena de caramelos, cual madre irresponsable que amo malcriarlos, y le ofrecí un caramelo Matilda y me lo agradeció”, remarcó la madre de Charis, Bella y Francesca.

Y añadió: “Cuando nos vieron juntas, era muy atractivo pedirnos una foto y pasó Paula Varela que quería una. Sacamos ‘foto Hollywood low cost’ y justo Luciana quedó al lado mío. Juro que, si lo armábamos, no nos salía. Ahí, ella como que se aleja, pero después se dio que Mati termino a upa de una de mis hijas. Eso desactivó cualquier tipo de incomodidad”.

Y cerró picante: “Cuando se fue, saludó. Hace mucho que no cruzábamos palabra y no fue más que eso, no es que hablamos, ni nada. Fue una situación linda, de ver a nuestros hijos juntos. Yo la tengo bloqueada y ella también. Lo que Baclini no hizo, Disney pudo”.