Cinthia Fernández explotó contra Matías Defederico: "Se fue tres veces de vacaciones pero no aporta un peso"

Y dio más detalles: "No paga la educación de las hijas, me sacó la obra social hace muchísimos años y me pasa 55 mil pesos por mes para que me arregle. Si hacemos cuentas, son 17 mil pesos por nena lo que me da y yo este mes, sólo de libros, gasté 70 lucas".

Según contó muchas veces, el exjugador de Huracán, entre otros clubes, aporta 55 mil pesos mensuales en total para cubrir las necesidades de las tres nenas, algo que no alcanza. Para rematar, filosa fiel a su estilo, sumó: "Este zángano me debe más de 10 palos de cuota alimentaria pero se va de vacaciones y vive una vida genial".

Cinthia Fernández contra Defederico: "Me debe más de 10 millones de cuota alimentaria"