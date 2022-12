La fuerte acusación de Cinthia Fernández contra Nicolás Occhiato

En aquel momento, él había tenido un ida y vuelta con Flor Vigna, quien era su novia por aquellos días, y Cinthia agregó: "Me acuerdo que detrás de cámara me dijo 'Vení que lo arreglamos entre nosotros dos'. Y yo le decía 'vení'. Mirá si me iba a achicar".

Cinthia Fernández: "HACE MÁS DE UN AÑO QUE NO TENGO SEX0"

A pesar de eso, Fernández remarcó un cambio en el comportamiento del conductor con respecto a la actualidad. "Era una época que estaba medio bol... Nico, porque era uno de los galancitos, era joven", sentenció sobre su mala experiencia.

En tanto, De Brito explicó lo que era el ambiente del programa de juegos: "Estaban todos locos". Como si fuera poco, Marcelo Polino, otro invitado del ciclo, aseguró que "hoy estaría preso".