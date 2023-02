La furia de Cinthia Fernández tras sufrir un incidente vial: "Me reventó el auto y huyó"

“Tengo mucha bronca, porque un forr… no hay otro adjetivo para describirlo, me chocó el auto. Yo estaba estacionada en la puerta del canal, mandando un último mensaje desde mi celular para después ponerme a manejar. Un auto se estaciona en doble fila, creyendo que eso es correcto, muy cerquita mío, el pasajero abrió la puerta y me reventó el auto”, inició Fernández.

"Yo no entendía en qué cabeza le cabe que creyó que iba a poder bajarse en ese huequito que había entre un auto y otro”, comentó Cinthia y agregó: “Quise pedirle los datos para el seguro, pero huyó. Así que voy a dejar el nombre y la patente de este hijo de p… Obviamente, voy a iniciar las acciones correspondientes”.

Antes de darle cierre al video, sentenció: “Pienso escrachar a este zángano que no me quería pasar los datos del seguro. ¿Lo tendrá en regla al auto? No sé, porque traslada a personas, pienso que lo tiene en regla. Me dice la gente del seguro que es muy común esto”.

Cinthia Fernández