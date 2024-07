Martín Baclini rompió el silencio tras confirmarse el romance de Cinthia Fernández con su abogado

martin baclini

“La verdad es que estoy en otra totalmente, no quiero estar en los medios por estos temas que no me pertenecen. Me separé hace cinco años. Deseo enormemente la felicidad de Cinthia y sus hijas", le dijo Baclini a Etchegoyen, quien dio a conocer este mensaje en su programa. Aunque, luego sumó un dato desconocido sobre este vínculo.

Así fue cómo lo comunicó: “Eso fue lo que me dijo que yo ya lo sabía porque las cosas entre Cinthia y Martín terminaron de la mejor manera, si bien estos años fueron vinculados amorosamente. Y voy a contar algo más que no sé si hago bien en decirlo pero yo lo sé como amigo de Martín, algo que tiene que ver con una relación muy importante que tuvo estos últimos años”.

“Martín conoció estos años que pasaron a una mujer muy de perfil bajo y se enamoraron, me animaría a decir que fue hasta hoy la mujer de su vida, así que el tema con Cinthia ya recontra pasó pero doy su palabra porque periodísticamente sirve”, cerró Juan.