Matías Defederico se quejó de la tarifa de luz y Cinthia Fernández lo cruzó

“Si a vos te molesta pagar eso de luz, imagínate lo que me cuesta cubrir la necesidad de tus tres hijas con casi la misma plata que me pasas. Jode ¿No? ¿Y la loca soy yo? ¿Y la vividora soy yo? Las vueltas que da la vida, intenta vivir con las 55 lucas que me pasas, genio“, disparó la mediática sin piedad.

Además, Cinthia expuso un dato aún más escandaloso, sobre una anterior deuda que solventó sin su ayuda. En una siguiente historia en la red social, la bailarina mostró un pago efectuado que ascendía a 600 mil pesos. Al respecto, ella esclareció: “Imagínate si te molestan 46 Lucas de luz. Lo que me molestó pagar casi un palo de impuestos que te correspondían a vos”.

La reacción de varias seguidoras fue casi inmediata. Una de ellas escribió: “¿Le vino de electricidad lo mismo que paga por las tres hijas? Yo que él corto la luz y vivo a vela”, entre otros comentarios que también la influencer compartió públicamente.