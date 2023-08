Cinthia Fernández pasó por el quirófano y generó preocupación: qué le pasó

Por supuesto, muchos de sus seguidores la llenaron de preguntas al respecto, tras lo cual la modelo trajo tranquilidad y contó que se trataba de una cirugía ginecológica: "Estoy anémica porque estoy entrando en la semana cuatro de una hemorragia. Menorragia, creo que se dice. Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes", detalló.