Cinthia Fernández reveló cómo está la salud de su hija: "Nos lloramos todo"

Luego, remarcó que ella se hizo cargo de pagar la asistencia al viajero que fue clave para que su hija dejara atrás la gastroenteritis aguda que afectó a Fran después de comer una hamburguesa en el Aeropuerto de Ezeiza: “Hay una cosa que quiero charlar y no quiero que se confunda. Les voy a decir, sinceramente, esto yo lo pagué. Siento hacer esto porque en gran parte salvaron la vida de mi nena”.

En ese sentido, negó que esa atención recibida haya sido a cambio de un canje. “Lo que me pasó a mí es que tenía una extraña obsesión antes del viaje con el seguro médico y resulta que mi mejor amiga había viajado a Estados Unidos y los contrató a ellos y me dijo ‘contratalos que son re copados’”, indicó.

Cinthia Fernández

Y completó: “Los contraté, feliz de pagarlo y me chupa un huevo haberlo pagado. Quiero hacerles la publicidad como un gesto mío porque lo que le taladraron la cabeza al centro médico Punta Cana, cuya atención fue paupérrima”.

Entonces, la bailarina enumeró cada una de las cosas que, a su entender, en la clínica no se hicieron de la forma correcta: “le colocaron mal una vía, la venita de mi hija no la aceptó, claramente la rechazó, fue una hinchazón, el medicamento no pasaba, por eso mi hija no mejoraba, se olvidaron el antibiótico, hicieron todo mal”, relató sobre la dramática experiencia que, afortunadamente, parece haber llegado a su fin aunque promete que iniciará acciones legales. “Lo que hicieron con mi hija fue una negligencia médica: le levantaron un sumario, se van a ocupar legalmente por lo que pasó”, aseguró.

Para concluir, compartió fotos y videos de su hija ya disfrutando junto a sus hermanas. y cerró: “ahora sí, para relajar me voy a disfrutar un poquito el agua. Los quiero y solo decirles un gracias inmenso y perdón por no contestar los mensajes”.