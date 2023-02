Cinthia Fernández reveló por qué Matías Defederico tiene la entrada prohibida a su casa

image.png

Con la premisa de "Con quién hiciste...", un seguidor le consultó sobre los planos de su casa y Cinthia se explayó de manera contundente: "Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv".

Y explicó entre risas: "No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo".

matias defederico

Luego de la polémica abierta por su camioneta millonaria y la disputa judicial con Christian Sancho, la mediática no deja guante en el piso por recoger y le volvió a tocar al papá de Charis, Bella y Francesca ser el objetivo de sus golpes.