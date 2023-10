Cinthia Fernández se anticipa a la temporada con una microbikini azul metalizada

image.png

Cinthia Fernández chocó en la previa a un evento y estalló de furia

Cinthia Fernández protagonizó un accidente con su auto y estalló en furia en vivo en un móvil de TV. Fiel a su estilo, la panelista hizo un fuerte descargo por la situación.

“El tipo entendió que los chicos de la organización me hicieron pasar por un lugar que no debía. Doy la vuelta otra vez, 40 minutos, estoy con las criaturas, y un bolu... con el celular... yo parada, chicos. No sé que cara... hacen con el celular, me la dio”, explicó sobre el momento del choque.

Cinthia, muy enojada, aseguró que: “Me hicieron dar vuelta dos veces. Me dijeron ‘andá a este estacionamiento. No, andá a este otro’, ‘acá estás registrada’, ‘acá no’. Te están invitando loco, hay una lista, te piden la patente”.

Ángel de Brito le preguntó: “¿Qué te dijo el bolu... del celular?”. “Me dijo ‘no, no te vi, pensé que estabas por arrancar’”, respondió ella.

Llena de bronca, cerró: “Te juro que no lo puedo entender. Aparte yo estaba paradita. Me da bronca porque me rompieron el auto y estaba parada. Nunca vi algo tan mal organizado. No lo puedo creer”.

