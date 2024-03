Cinthia Fernández se indignó porque a sus hijas las mandaron a leer Sherlock Holmes en inglés

La mamá de Charis, Bella y Francesca se quejó porque las niñas tuvieron “lecturas de verano obligatorias” y criticó la elección de "Sherlock Holmes" porque no le pareció entretenido.

"Les toman prueba de la lectura de verano que tiene como 115 páginas cada libro, uno en inglés y otro en castellano. La lectura de verano tiene que ser opcional o entretenido. Encima le mandaron Sherlock Holmes, ¡en inglés!”, lanzó.

Las críticas en las redes fueron muy fuertes. "Imagínate ser docente y que CINTHIA FERNANDEZ te diga como tenes que educar a los chicos", "Cuando ingresen a la facultad y tengan que leer un libro por día A quien se va a quejar", "No priven a sus hijos de leer Sherlock Holmes. No sean Cinthia Fernández", "cinthia fernandez quejandose de las tareas cuando hace 1 mes sus hijas deberian estar en el colegio y no van xq acaba de volver de MEXICO", "Qué ganas de que le tomen una prueba a Cinthia Fernández, por favor", son algunos de los tantos mensajes que pueden leerse contra las declaraciones de Cinthia Fernández.

Cinthia cuestionó la extensión de los horarios de las jornadas así como la modalidad educativa. Pidió una modalidad más flexible para los alumnos, quienes llegan cansados a sus casas.

“Pueden estar menos horas, absorben más en un tiempo más corto, de maneras más lúdicas”, sostuvo Cinthia al borde del colapso. “Después terminas pagando particular porque (los alumnos) no entendieron nada”, dijo.