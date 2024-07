Cinthia Fernández volvió a destruir a la expareja de Roberto Castillo

Luego, agregó: "Como hombre yo lo veo y tengo la diaria con él y sé que se hace cargo tanto presencial como económicamente de absolutamente todos los gastos, no solo con las hijas que tiene en común con su expareja, sino con la primera mujer, que también se hace cargo de todo”.

Cinthia Fernandez

En ese sentido explicó que la ex de su novio no tiene trabajo y que "Roberto se hace cargo del colegio y la obra social". “Le pide plata como si fuera un dispenser y Roberto es recontra dadivoso, que ojalá me hubiese tocado a mí un tipo así. Les baja la luna si es necesario”, sumó Cinthia Fernández.

Por otro lado, y para cerrar, Cinthia hizo referencia a la exposición pública que adquirió Vera. Además cuestionó su actitud de la manera de hablar frente a sus hijas.

“¿A vos te parece que haga vivos? Es una persona que no es sumisa a una exposición, si una persona no se quiere exponer, no hace vivos y mucho menos con sus hijas al lado hablando de su padre, hablando de mí", expuso visiblemente molesta. Después, cerró: "No entiende los vocabularios que esas nenas están mamando”.