Cinthia Fernández y González Oro discutieron al aire, y ella terminó llorando

Cinthia le recriminó a Nara que defienda tanto a su ex yerno (Maxi López), el ex de su hija mayor, y esto lo molestó. “¿Y te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres, mientras estaba con tu hija?”, le dijo Cinthia con ese tono que la caracteriza,

“Mirá, no te voy a contestar porque vos ya me trataste mal. Yo a ella (haciendo referencia a Wanda Nara) siempre la defendí”, respondió Nara. “Igual, Maxi, se está portando bien ahora...”, agregó Fernández.

“Es un tema de Maxi si se está portando bien. Pero, disculpame, porque hubo un enlace contigo que realmente me molestó y me faltaste el respeto”, le respondió Andrés y fue en ese momento que los interrumpió El Negro Oro.

“Estamos haciendo una nota periodística”, dijo el conductor. “Puedo preguntar las veces que se me cante”, aseguró ella, pero González Oro la actitud le disgustó y la retó aseverando que esas no eran las “reglas del juego”. Enojada, Fernández se quitó el micrófono, manifestó estar “harta” de los malos tratos y se fue del piso.

CINTHIA FERNÁNDEZ LLORÓ LUEGO DEL CRUCE CON EL NEGRO ORO

Luego de terminar la nota con Andrés Nara, Cinthia Fernández regresó a su lugar en el panel y El Negro Oro se acercó a hablar con ella, y Cinthia dijo “No estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. Me siento una mujer muy libre hace muchos años. No me gustan ciertas situaciones. No las sé disimular. No me gusta quedarme callada. No me hace bien tampoco. Me parece que tampoco está mal decirlo”.

González Oro le contestó: “Todos tienen derecho a preguntar y a hablar, pero en orden. Porque si no se transforma en un programa que a mí no me gusta hacer. El griterío, que se cruce uno con otro”.

“Me hubiese gustado que me dejen desarrollar, me hubiese gustado otros tratos. No estoy bien, no me siento cómoda. Prefiero llorar antes de putear”, cerró Cinthia mientras se le caían las lágrimas.