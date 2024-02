Cinthia Fernández y un baile en microbikini al borde de la pileta

Embed - Cinthia Fernandez en Instagram: "El verano se va y en esta cuenta empezó el carnaval!! . Liquidamos todo en mi cápsula Cf by @sunseabikinis porq nos vamos de vacaciones ! ULTIMAS 24 hs del BIG SALE ANDA A MIS HISTORIAS y mira las rebajas y regalos sorpresa para ustedes" View this post on Instagram A post shared by Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_)

Disfrutando del día de calor a puro relax, se mostró con un beauty look al natural, sin una sola gota de make up y marcó tendencia en la app. “¡¡El verano se va y en esta cuenta empezó el carnaval!!”, escribió la mediática en el pie de foto de la publicación. Sus fans no dudaron en contestarle. “¿El verano se va? ¡¡¡Hasta abril/mayo hace calor!!!”, comentaron, haciendo referencia a la ola de altas temperaturas en el país.

Cinthia Fernández también apuesta a la enteriza bien cavada

A través de un posteo en su feed, la influencer mostró dos de sus modelos enterizos preferidos para afrontar las altas temperaturas de estos días: un diseño animal print en tonalidades marrones y otro liso, en total black. Al borde de la pileta, la it girl se lució con un traje de baño enterizo con estampado de leopardo en tonos marrones. Se trata de una pieza lisa con bombacha con moldería de colaless.

Siempre al tanto de los detalles, decidió elevar el equipo con un par de lentes de sol estilo aviador con vidrio negro superopaco y marco metálico dorado.

Por supuesto, ese no fue el único diseño que eligió para hacerle frente al verano. En otra de las tomas del video, se mostró supercanchera con un traje de baño enterizo en total black. Se trata de un modelo muy escotado, confeccionado en morley, con una abertura cut out en la zona del abdomen.

