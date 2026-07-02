Ciro Martínez hizo delirar a los hinchas argentinos con el Himno, hasta que llegó la Policía de Miami
La fiebre mundialista copó Miami, donde los hinchas -además de hacer el banderazo- fueron animados por el histórico líder de Los Piojos.
Aprovechando que está en Estados Unidos en el marco del Mundial 2026, Ciro Martínez se juntó con una marea de hinchas argentinos en las calles de Miami para armar el clásico "banderazo" de apoyo a la Selección Argentina, que este viernes disputará los 16avos de final ante Cabo Verde.
Lo cierto es que uno de los mejores momentos fue cuando el histórico líder de Los Piojos sacó su icónica armónica y empezó a tocar el Himno Nacional. Los cientos de argentinos presentes estallaron, cantando a todo pulmón en medio de banderas, camisetas y un clima de fiesta total.
No obstante, hay que destacar que, en Argentina eso es una fiesta popular, pero en Estados Unidos las leyes de espacio público, ruidos molestos y concentraciones sin permiso son sumamente estrictas. La policía de Miami no tardó en llegar con sus patrulleros para cortar el mambo y dispersar a la multitud.
Por suerte no pasó a mayores y quedó como una anécdota espectacular: Ciro sumando otro hito a su historial con la Selección, y los hinchas argentinos demostrando que, no importa el país ni las sirenas de la policía, la cultura del aguante no se negocia.
Cabe señalar que el cantante no dejó pasar la oportunidad de cantar uno de sus clásicos ante el grupo de argentinos que acompañaba coreando.
Scaloni remarcó la importancia de la hinchada para la Selección Argentina: "Nos encanta"
En la previa al duelo con Cabo Verde por 16avos. de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, donde abordó el ferviente apoyo de la tribuna en cada duelo: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sé si esta Selección Argentina transmite más, pero sí es verdad que el apoyo nos encanta", declaró.
En este sentido, remarcó: "Nos da un plus. Nos da algo más, es evidente eso. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta y nosotros sentimos ese apoyo. Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión, al contrario".
Finalmente, se esperanzó: "Esperamos mañana que ellos nos den ese apoyo que necesitamos, ante un partido que va a ser difícil y que disfruten. Ojalá se lleven una alegría".
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