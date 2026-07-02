Ciro Martínez hizo delirar a los hinchas argentinos con el Himno, hasta que llegó la Policía de Miami

Scaloni remarcó la importancia de la hinchada para la Selección Argentina: "Nos encanta"

En la previa al duelo con Cabo Verde por 16avos. de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, donde abordó el ferviente apoyo de la tribuna en cada duelo: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sé si esta Selección Argentina transmite más, pero sí es verdad que el apoyo nos encanta", declaró.

En este sentido, remarcó: "Nos da un plus. Nos da algo más, es evidente eso. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta y nosotros sentimos ese apoyo. Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión, al contrario".

Finalmente, se esperanzó: "Esperamos mañana que ellos nos den ese apoyo que necesitamos, ante un partido que va a ser difícil y que disfruten. Ojalá se lleven una alegría".