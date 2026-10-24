Aseguran que Emanuel Ortega mantuvo relaciones con Josefina Lynch y su hermana

Qué contó Julieta Prandi sobre las mujeres relacionadas con Emanuel Ortega

En una entrevista con LAM, Julieta Prandi habló sobre los nombres que aparecieron en las versiones vinculadas con el final de su relación con el músico. Durante la conversación, se refirió primero a Mariana Marx y aclaró que no tuvo relación con los motivos de la separación.

"No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación. A Mariana la conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho. Tuvimos una charla normal del libro, de mi historia y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", explicó.

La situación fue diferente cuando le preguntaron por Josefina Lynch, quien había quedado en el centro de las especulaciones después de contar públicamente detalles de sus encuentros con Ortega en el estudio de grabación.

Prandi reconoció que escuchó las declaraciones de la cantante y señaló que algunos detalles la sorprendieron, en particular la duración de esas reuniones.

"La escuché, imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando de que había estado tres días, no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel. Haciendo honor, como ella dijo, a su generosidad. Es todo lo que te puedo decir al respecto. Creo que ella fue más que clara en lo que dijo", expresó.

De esta manera, las declaraciones de Prandi y la versión difundida por Salwe volvieron a poner el foco en las circunstancias que rodearon la ruptura. Mientras tanto, el supuesto vínculo entre Emanuel Ortega y las hermanas Lynch permanece en el terreno de las versiones mediáticas.