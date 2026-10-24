Aseguran que Emanuel Ortega mantuvo relaciones con Josefina Lynch y su hermana
Martín Salwe reveló una versión que involucra a Emanuel Ortega: habría sido infiel a Julieta Prandi con Josefina Lynch y también con la hermana de ella.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio de las versiones que relacionan al músico con Josefina Lynch, una nueva revelación sumó otro nombre a la polémica: el de Tita, hermana de la cantante.
La información fue compartida por Martín Salwe durante una emisión de SQP. Allí, el panelista reconstruyó cómo se habrían desarrollado los encuentros entre Ortega y Lynch en un estudio de grabación y mencionó la participación de una tercera persona.
"Hasta ahora siempre se habló que en esos tres días, solo eran dos actores, Emanuel y Josefina. Ella va acompañada al estudio de Tita, como es cantante, le dice, que cante con nosotros. A esa pieza musical que tenía por hacer, el coro lo hace Josefina y Tita", relató Salwe al explicar cómo habría surgido la presencia de Tita en aquella situación.
Sin embargo, el periodista fue más allá y planteó una versión que, de confirmarse, ampliaría los rumores que rodean al cantante. "Habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina sino también con Tita, la hermana. Un trío", aseguró durante el programa.
Por el momento, se trata de una versión expuesta en televisión y no de un hecho confirmado. La revelación se produjo en medio de la repercusión por la ruptura de Prandi y Ortega, que también generó declaraciones de la modelo sobre las mujeres vinculadas con su expareja.
Qué contó Julieta Prandi sobre las mujeres relacionadas con Emanuel Ortega
En una entrevista con LAM, Julieta Prandi habló sobre los nombres que aparecieron en las versiones vinculadas con el final de su relación con el músico. Durante la conversación, se refirió primero a Mariana Marx y aclaró que no tuvo relación con los motivos de la separación.
"No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación. A Mariana la conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho. Tuvimos una charla normal del libro, de mi historia y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", explicó.
La situación fue diferente cuando le preguntaron por Josefina Lynch, quien había quedado en el centro de las especulaciones después de contar públicamente detalles de sus encuentros con Ortega en el estudio de grabación.
Prandi reconoció que escuchó las declaraciones de la cantante y señaló que algunos detalles la sorprendieron, en particular la duración de esas reuniones.
"La escuché, imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando de que había estado tres días, no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel. Haciendo honor, como ella dijo, a su generosidad. Es todo lo que te puedo decir al respecto. Creo que ella fue más que clara en lo que dijo", expresó.
De esta manera, las declaraciones de Prandi y la versión difundida por Salwe volvieron a poner el foco en las circunstancias que rodearon la ruptura. Mientras tanto, el supuesto vínculo entre Emanuel Ortega y las hermanas Lynch permanece en el terreno de las versiones mediáticas.
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