Netflix películas: la producción con una historia que hace tambalear a la Iglesia Católica
Se estrenó en 1999 y fue protagonizada por Gabriel Byrne. Su historia de drama y terror promete atrapar a los espectadores. De qué trata.
Las producciones de suspenso y terror siguen ganando protagonismo dentro de las plataformas de streaming, donde los espectadores buscan historias cargadas de misterio. Con el objetivo de ampliar su catálogo y mantener el interés del público, Netflix comenzó a incorporar con frecuencia películas que combinan drama, intriga y elementos sobrenaturales.
En este contexto, Estigma volvió a captar la atención de los usuarios con su llegada al catálogo de la plataforma hace algunas semanas atrás. Dirigida por Rupert Wainwright, esta película estrenada en 1999 tiene una duración de 1 hora y 43 minutos y se convirtió, con el paso del tiempo, en un título recordado dentro del género por su trama cargada de misterio y religión.
De qué trata Estigma
La historia gira en torno a un sacerdote encargado de analizar supuestos fenómenos sobrenaturales que, durante una investigación, se encuentra con una joven que comienza a sufrir extrañas heridas en su cuerpo sin explicación médica.
Estos signos, vinculados a los estigmas religiosos, despiertan la preocupación de la Iglesia, que decide seguir de cerca el caso ante la posibilidad de que se trate de un hecho milagroso o de algo mucho más complejo.
A medida que avanza la investigación, el sacerdote descubre pistas relacionadas con antiguos textos que no forman parte de los evangelios oficiales. La trama mezcla misterio, religión y suspenso mientras se revelan secretos vinculados a la historia del cristianismo.
Reparto de Estigma
- Patricia Arquette como Frankie Paige
- Gabriel Byrne como Padre Andrew Kiernan
- Jack Donner como Padre Paulo Almeida
- Jonathan Pryce como Cardenal Daniel Houseman
- Nia Long como Donna Chadway
- Rade Šerbedija como Marion Petrocelli
- Enrico Colantoni como Padre Dario
