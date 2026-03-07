Netflix películas: la producción con una historia que hace tambalear a la Iglesia Católica

En este contexto, Estigma volvió a captar la atención de los usuarios con su llegada al catálogo de la plataforma hace algunas semanas atrás. Dirigida por Rupert Wainwright, esta película estrenada en 1999 tiene una duración de 1 hora y 43 minutos y se convirtió, con el paso del tiempo, en un título recordado dentro del género por su trama cargada de misterio y religión.