Luis Majul aceptó el desafío que le hizo Lali Espósito: "Apareceré con brillitos"
El cruce entre la cantante y el periodista se volvió viral: memes, redes y comentarios estallan por la curiosa apuesta que promete un programa fuera de lo común.
Un inesperado y divertido cruce entre Lali Espósito y Luis Majul se convirtió en el centro de la atención mediática y digital. Todo comenzó cuando Majul, reconocido periodista de la televisión argentina cuestionó en su programa las habilidades vocales de Lali, asegurando que él “entona mejor” que la cantante.
Lejos de quedarse callada, Lali respondió con ironía y creatividad: “Quiero verlo con body de brillos y bailando”, desafiando al periodista a animarse a un segmento fuera de lo habitual y mostrando que la cantante no se intimida frente a figuras mediáticas con años de trayectoria.
El periodista, lejos de esquivar la provocación, aceptó el desafío públicamente y prometió cumplirlo en su ciclo: “Voy a presentar el programa draggeado y con brillitos”, dijo, generando inmediata repercusión en medios, redes y conversaciones entre usuarios que celebran el humor y la espontaneidad del momento.
El intercambio, que mezcla crítica, espectáculo y picante mediático, no tardó en viralizarse: memes, hashtags y comentarios coparon Twitter e Instagram, mientras los fanáticos esperan ver cómo Majul lleva adelante su promesa. Este tipo de cruces demuestra que la interacción entre farándula y periodismo puede generar momentos virales, donde humor, polémica y espectáculo se combinan de manera irresistible para el público.
Hasta el momento no hay confirmación sobre la fecha exacta ni los detalles del segmento “draggeado”, pero la sola promesa alcanza para que el episodio se transforme en uno de los más comentados del año en la prensa argentina.
Más allá de la anécdota, el cruce evidencia cómo figuras de distintos mundos —la música y el periodismo— pueden generar contenido que atrapa, entretiene y dispara conversaciones en tiempo real, consolidando la viralidad como protagonista de los medios digitales modernos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario