La reacción de Claudia Villafañe ante la versión de que pidió bajar a Dieguito del homenaje a Maradona

Por estas versiones y como en el mismo evento estaba presente Claudia Villafañe todas las miradas se posaron sobre ella que salió rápidamente desmentir la versión: "De ninguna manera hice ese pedido", le dijo la campeona de MasterChef Celebrity a la periodista Nancy Duré.

Ante este mensaje, la panelista comentó: "No me llamaría la atención que alguien invocara el nombre de Claudia para bajar a Dieguito del homenaje cuando ella no lo pidió. No tengo por qué descreer de Claudia. En ese caso, Telefe tendrá que hacerse cargo".

Para despegarse del tema, Claudia Villafañe afirmó: "Me quedo muy tranquila con lo que pasó".