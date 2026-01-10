Claudio Paul Caniggia festejó su cumpleaños con su hijo Alex y de manera íntima

image

Por su parte, Sofía Bonelli también se sumó a las celebraciones virtuales compartiendo la alegría del momento. “Cumple de Clau con los mejores: Alex, Melody y Venezia”, publicó la pareja del "Pájaro", confirmando la buena sintonía que reina entre todos. No obstante, este cuadro de felicidad resalta aún más ante las ausencias notables. Mientras el vínculo con Claudio parece consolidado, el alejamiento de Alex con su madre, Mariana Nannis, se percibe como una ruptura definitiva. A esto se suma la distancia de Charlotte Caniggia, quien se mantiene al margen de estos reencuentros. Pese a estas sombras, el cumpleaños de Claudio Caniggia deja abierta la esperanza de que este sea solo el primer paso hacia futuras reconciliaciones dentro de uno de los clanes más polémicos de la Argentina.