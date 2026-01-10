Claudio Paul Caniggia festejó su cumpleaños con su hijo Alex y de manera íntima
Luego de tantas discusiones, finalmente la familia Caniggia tiene un poco de paz y así lo mostró Claudio Paul festejando su cumpleaños.
El aniversario número 59 de Claudio Paul Caniggia no fue simplemente un evento más en la agenda de la farándula; se transformó en el testimonio gráfico de un presente familiar renovado. Luego de años marcados por la frialdad y las disputas públicas, el legendario futbolista celebró su vida rodeado de un entorno que hoy respira calma y cercanía. La reunión, llevada a cabo en un refinado restaurante, contó con la presencia central de su hijo, Alex Caniggia, junto a su pareja Melody Luz, la pequeña Venezia y la actual compañera del "Pájaro", Sofía Bonelli.
La atmósfera del festejo fue de total distensión. En las imágenes compartidas, se pudo ver a un Claudio relajado, compartiendo el estilo que siempre lo caracterizó junto a un Alex visiblemente emocionado. Sin embargo, todas las miradas se las llevó la nieta del exfutbolista: la pequeña Venezia lució la camiseta de la Selección argentina, un gesto cargado de simbolismo que rinde homenaje a la histórica trayectoria de su abuelo con la albiceleste.
Un vínculo reconstruido a través del afecto y el trabajo
Esta postal de armonía llega tras un largo proceso de sanación. Es importante recordar que la relación entre padre e hijo, que estuvo fracturada durante mucho tiempo por internas mediáticas, encontró su punto de inflexión con el nacimiento de Venezia en 2022. Desde aquel momento, el lazo no solo se fortaleció en el plano emocional, sino que también se trasladó al ámbito laboral, ya que actualmente ambos trabajan juntos en la representación de jugadores de fútbol.
Alex Caniggia, más conocido como "El Emperador", utilizó sus redes sociales para expresar la profundidad de sus sentimientos hacia su padre, dejando atrás cualquier rastro de rencor. “Feliz cumpleaños, viejo querido. Te amo con todo mi corazón", escribió el mediático para encabezar una serie de fotos del encuentro. Sus palabras continuaron con un tono de profunda gratitud: “Gracias por ser mi padre, por enseñarme con el ejemplo, por cada consejo y cada valor que me inculcaste. Todo lo que soy hoy tiene mucho de vos".
La felicidad de los "siempre" y el contraste familiar
El festejo también sirvió para reafirmar quiénes integran el círculo íntimo del exfutbolista hoy en día. Alex destacó la importancia de la unión familiar en esta etapa de su vida, asegurando que no podría haber pedido un mejor obsequio. “Festejar tu día así, en familia, unidos y rodeados de amor, es el mejor regalo. ¿Qué más puedo pedir? Los de siempre. Mi hija, mi mujer y los abuelos de Venezia, compartiendo este momento tan especial", afirmó conmovido, cerrando su mensaje con un rotundo: "Gracias por estar siempre. Feliz cumple. Te amo hoy y siempre”.
Por su parte, Sofía Bonelli también se sumó a las celebraciones virtuales compartiendo la alegría del momento. “Cumple de Clau con los mejores: Alex, Melody y Venezia”, publicó la pareja del "Pájaro", confirmando la buena sintonía que reina entre todos. No obstante, este cuadro de felicidad resalta aún más ante las ausencias notables. Mientras el vínculo con Claudio parece consolidado, el alejamiento de Alex con su madre, Mariana Nannis, se percibe como una ruptura definitiva. A esto se suma la distancia de Charlotte Caniggia, quien se mantiene al margen de estos reencuentros. Pese a estas sombras, el cumpleaños de Claudio Caniggia deja abierta la esperanza de que este sea solo el primer paso hacia futuras reconciliaciones dentro de uno de los clanes más polémicos de la Argentina.
