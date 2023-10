Melody Luz reveló que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta: "Fue muy lindo"

"Se dio la oportunidad. Y él es su abuelo y tiene todo el derecho", sostuvo Melody en el ciclo conducido por Pampito Perelló Aciar y Guido Záffora.

La bailarina confesó: "Yo fui con cero expectativa. A mí me importaba que la conozca a ella", reconoció. Y siguió que ella no quiere que la mala relación de Alex con su papá se meta en la relación de Venezia y su abuelo: "Es su nieta, su sangre". "Fui sola, capaz no querían saber nada. Pero no, hablamos de todo. Fue muy lindo. Fue natural, lindo"

También se sinceró y dijo: "Fue muy sanador. Fue muy lindo" y señaló "me dio pena que Alex no esté presente. Pero le pregunté a Charlotte, que me dijo que sí y también a gente cercana a èl. Pero bueno, yo soy la madre y no podía esperar a que venga, porque crece muy rápido".

Se supo cuánto gana Alex Caniggia por su participación en Gran Hermano VIP de España

Alex Caniggia.png

Marcela Tauro contó en "Intrusos" cuánto gana Alex Caniggia en Gran Hermano VIP y dejó a todos boquiabiertos con la cifra.

“Dicen que gana ocho mil euros y se lo gastó hablando con Melody por teléfono”, contó la panelista sobre el paso del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.