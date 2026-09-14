El blooper de Coky Ramírez con Nahuel Pennisi que se volvió viral: "Bueno, vos no la podés ver..."

Ella ya conocía el formato de Se siente Argentina —un espacio dedicado a recorrer la música folclórica y la cultura de las distintas provincias— y expresó que le parecía un excelente proyecto para aportar su impronta.

Unos meses después de ese primer encuentro, las autoridades del canal volvieron a convocarla. Según relató Coki, la propuesta fue inmediata: el director le dijo que la consideraban la persona idónea para el perfil federal del ciclo y le confirmó que se sumaría a la conducción. La artista calificó la oportunidad como un gran reconocimiento a sus años de carrera, destacando la emoción de estar al frente de un programa nacional en el mismo estudio donde años atrás había estado como invitada cantando folclore.