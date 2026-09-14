El blooper de Coky Ramírez con Nahuel Pennisi que se volvió viral: "Bueno, vos no la podés ver..."
La conductora de "Se siente Argentina" tuvo un furcio espontáneo que manejó de forma muy natural. Por supuesto, no tardó en viralizarse.
Un insólito y divertido momento televisivo se transformó en el tema de conversación de la jornada tras viralizarse un fragmento de una entrevista realizada en la TV Pública. La escena tuvo lugar durante la emisión del programa Se siente Argentina, cuando los reconocidos músicos Nahuel Pennisi y Bruno Arias asistieron al estudio como invitados.
Mientras conversaban en el piso, Coky Ramírez -conductora del ciclo- quiso hacer una pausa para destacar la remera de Bruno Arias, la cual llevaba estampada la figura de la icónica cantante Mercedes Sosa. Sin embargo, al dirigirse a los invitados para hacer el comentario, la presentadora se dirigió hacia Nahuel Pennisi con la frase: “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”, acompañando el comentario con una carcajada generalizada.
El espontáneo remate de la conductora -haciendo alusión directa y natural a la ceguera de Pennisi- generó la risa inmediata en el estudio. En pocos minutos, el video de apenas unos segundos fue recortado y compartido masivamente en plataformas como X (Twitter), Instagram y TikTok, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios que destacaron el humor fresco, la naturalidad y la buena onda con la que se vivió el blooper en pleno aire.
Cómo llegó Coky Ramírez a "Se siente Argentina"
La llegada de Coki Ramírez a la conducción de Se siente Argentina en la Televisión Pública se dio de forma inesperada y directa.
La propia cantante y conductora cordobesa contó que todo comenzó cuando asistió a una reunión con el director artístico del canal para evaluar un proyecto sobre un programa de viajes. Durante esa charla, la conversación se desvió hacia sus orígenes en Alta Gracia y su vínculo con las fiestas y festivales populares del país.
Ella ya conocía el formato de Se siente Argentina —un espacio dedicado a recorrer la música folclórica y la cultura de las distintas provincias— y expresó que le parecía un excelente proyecto para aportar su impronta.
Unos meses después de ese primer encuentro, las autoridades del canal volvieron a convocarla. Según relató Coki, la propuesta fue inmediata: el director le dijo que la consideraban la persona idónea para el perfil federal del ciclo y le confirmó que se sumaría a la conducción. La artista calificó la oportunidad como un gran reconocimiento a sus años de carrera, destacando la emoción de estar al frente de un programa nacional en el mismo estudio donde años atrás había estado como invitada cantando folclore.
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