Germán Martitegui y Damián Betular, en guerra en MasterChef Celebrity: qué pasó
Los jurados del reality más famoso de cocina expusieron sus diferencias durante la última transmisión luego de una devolución en la que no coincidieron.
La atmósfera de MasterChef Celebrity se volvió sumamente espesa durante la última emisión, demostrando que en la alta competencia hasta el detalle más mínimo puede generar un incendio. Lo que comenzó como una corrección técnica terminó en un enfrentamiento verbal entre Damián Betular y Germán Martitegui, quienes dejaron en evidencia una grieta profunda en sus criterios culinarios. El disparador de la discordia fue, sorpresivamente, la textura de unas hojas de kale en el plato de una de las participantes.
El conflicto se originó cuando La Joaqui se presentó ante el estrado. La cantante intentó justificar su preparación alegando que Betular le había sugerido realizar un salteado de zucchinis, algo que el pastelero negó rotundamente de inmediato. Tras una devolución conciliadora de Donato de Santis, Betular analizó la entrega de la concursante con cierta ambigüedad. “Falta algo, no termino de definir qué. Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”, señaló el jurado, concluyendo su intervención con un “Buen trabajo” que no convenció a su colega de al lado.
Un debate técnico que rozó lo personal
Cuando llegó el turno de Martitegui, la crítica fue demoledora y apuntó directamente a los consejos que, supuestamente, su compañero le había dado a la participante. El chef no tuvo piedad al describir el plato: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están todos los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están como sobrecocidos, es como un guiso abajo, las arvejas no están en su punto, las arvejas no tienen sabor, el kale no está crocante”.
La mención sobre el kale fue el punto de no retorno. Betular, visiblemente afectado por la descalificación de su colega, saltó en defensa de su paladar asegurando: “Mi kale estaba crocante”. Ante la negativa, Martitegui tomó un pedazo de la verdura y lo exhibió frente a las cámaras para demostrar que carecía de la consistencia necesaria. El cruce terminó de forma abrupta con un tajante “No quiero hablar más” por parte de Germán, dejando un silencio gélido en el estudio que obligó a Wanda Nara a intervenir para pedir que no se pelearan por un vegetal.
La ironía de Wanda y el único sobreviviente
A pesar de que ambos jurados intentaron bajarle el tono a la situación calificándola como una simple diferencia de opiniones profesionales, la tensión volvió a surgir minutos más tarde. Durante la devolución a Cachete Sierra, los chefs volvieron a discrepar de manera opuesta sobre un puré de arvejas, lo que llevó a la conductora a utilizar el sarcasmo. Ante la presentación de Miguel Ángel Rodríguez, Wanda lanzó con picardía: “Parece que el jurado volvió a coincidir, uniste al jurado Miguel, eso es algo muy hermoso. Los tres coincidieron en que tu plato te lleva a la gala de eliminación”.
En medio de este clima de hostilidad y nerviosismo, solo un participante logró caminar sobre terreno firme. Ian Lucas se destacó como el único cocinero de la jornada que consiguió la aprobación unánime, evitándose el trago amargo de las críticas cruzadas. Mientras el joven celebraba su pase a la siguiente ronda, el ambiente en el jurado seguía dejando la sensación de que, más allá de las hornallas, algo más se está cocinando entre las dos figuras centrales del certamen.
