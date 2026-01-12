Germán Martitegui y Damián Betular, en guerra en MasterChef Celebrity: qué pasó

Un debate técnico que rozó lo personal

Cuando llegó el turno de Martitegui, la crítica fue demoledora y apuntó directamente a los consejos que, supuestamente, su compañero le había dado a la participante. El chef no tuvo piedad al describir el plato: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están todos los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están como sobrecocidos, es como un guiso abajo, las arvejas no están en su punto, las arvejas no tienen sabor, el kale no está crocante”.