MasterChef Celebrity volvió a dominar el rating y ordenó el mapa televisivo del jueves
El reality de Telefe fue lo más visto del día y copó el top five, mientras El Zorro y Telenoche empataron en El Trece. Conocé los números.
La televisión abierta tuvo este jueves 8 de enero una jornada con tendencias ya conocidas, pero también con algunos datos que volvieron a confirmar cómo está distribuida hoy la atención del público. MasterChef Celebrity ratificó su supremacía en la pantalla de Telefe y se consolidó como el gran imán de audiencia del verano, al punto de colocar dos emisiones dentro del top cinco diario y permitirle al canal quedarse con los cinco programas más vistos del día.
El reality culinario conducido por Wanda Nara alcanzó un promedio de 12.0 puntos en su emisión principal, una cifra que lo volvió inalcanzable para el resto de las señales. A eso se sumó MasterChef Celebrity II, que marcó 9.0, y el excelente rendimiento de Pasapalabra, que con 9.2 también se ubicó entre lo más elegido por el público. Completaron el dominio absoluto de Telefe sus noticieros: Telefe Noticias con 8.0 y El Noticiero de la Gente con 7.0.
En El Trece, el dato destacado fue el empate técnico entre El Zorro y Telenoche, ambos con 3.9 puntos. La serie clásica volvió a mostrar su vigencia y logró igualar al histórico noticiero nocturno, algo que no siempre sucede. Más atrás quedaron Mediodía Noticias con 3.0 y La cocina rebelde con 2.7, en una señal que sigue buscando acomodarse en una franja competitiva durante el verano.
América TV tuvo una pequeña victoria interna en el terreno del espectáculo. Intrusos se ubicó como el programa más visto del canal con 2.7 puntos, superando por una décima a LAM (2.6) y dejando por debajo a Bendita, que quedó tercera en la señal con 2.6 pero fue lo más visto de El Nueve. En este contexto, la pelea entre los ciclos de chimentos sigue siendo una de las más ajustadas de la grilla diaria.
Justamente en El Nueve, Bendita lideró con 2.6, seguido por Telenueve al Mediodía (2.3) y Telenueve Central (2.1), mientras que la TV Pública volvió a mostrar números muy bajos: Se siente Argentina encabezó con apenas 0.4 puntos, seguido por su previa y el noticiero central.
Rating: todos los números del jueves 8 de enero
El top five
- Masterchef Celebrity 12.0
- Pasapalabra 9.2
- Masterchef Celebrity 9.0
- Telefe noticias 8.0
- El noticiero de la gente 7.0
Los promedios
- Telefe 7.0
- El Trece 2.9
- El Nueve 1.9
- América TV 1.8
- TV Pública 0.2
