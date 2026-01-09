MasterChef Celebrity volvió a dominar el rating y ordenó el mapa televisivo del jueves

masterchef celebrity (4)

América TV tuvo una pequeña victoria interna en el terreno del espectáculo. Intrusos se ubicó como el programa más visto del canal con 2.7 puntos, superando por una décima a LAM (2.6) y dejando por debajo a Bendita, que quedó tercera en la señal con 2.6 pero fue lo más visto de El Nueve. En este contexto, la pelea entre los ciclos de chimentos sigue siendo una de las más ajustadas de la grilla diaria.