"El caballero de los Siete Reinos": cuándo estrena el nuevo episodio en HBO Max

El universo expandido de Game of Thrones ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria con el lanzamiento de El Caballero de los Siete Reinos. La producción, que se ha transformado rápidamente en uno de los pilares de la plataforma HBO Max, generó cierta confusión entre su audiencia recientemente debido a una modificación inesperada en su cronograma de emisiones. Tras un cuarto episodio que alteró la rutina de los suscriptores, las dudas sobre el regreso a la normalidad del calendario han comenzado a disiparse.