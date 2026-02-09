"El caballero de los Siete Reinos": cuándo estrena el nuevo episodio en HBO Max
Luego del cambio de día por el Super Bowl, se generaron dudas sobre el regreso de la serie de HBO Max. Cuándo estrena el próximo episodio.
El universo expandido de Game of Thrones ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria con el lanzamiento de El Caballero de los Siete Reinos. La producción, que se ha transformado rápidamente en uno de los pilares de la plataforma HBO Max, generó cierta confusión entre su audiencia recientemente debido a una modificación inesperada en su cronograma de emisiones. Tras un cuarto episodio que alteró la rutina de los suscriptores, las dudas sobre el regreso a la normalidad del calendario han comenzado a disiparse.
Esta nueva adaptación de la obra de George R.R. Martin profundiza en la mitología de Poniente, situándose aproximadamente un siglo antes de la serie original. Aunque los primeros capítulos siguieron una lógica de estreno semanal, el cuarto episodio rompió el esquema al adelantarse al viernes 6 de febrero. Esta maniobra de programación tuvo un objetivo claro: evitar la competencia directa con el Super Bowl, el evento televisivo más masivo de los Estados Unidos, que suele acaparar la atención de millones de espectadores.
Para los seguidores en la región, el seguimiento de la serie ha requerido atención a los husos horarios. El debut de la historia de Dunk y Egg se habilitó en Argentina a la medianoche del lunes 19 de enero. Posteriormente, la plataforma realizó ajustes mínimos en la hora de carga para intentar mantener los lanzamientos dentro de la jornada del domingo.
Tras el paréntesis provocado por el fútbol americano, se ha confirmado que la serie retomará su ritmo habitual. De esta manera, el capítulo 5 de El Caballero de los Siete Reinos está previsto para el domingo 15 de febrero. Con este retorno al esquema tradicional, se espera que el resto de la temporada mantenga la frecuencia semanal de los domingos, a menos que surjan nuevas necesidades de programación por parte de la cadena.
A diferencia de House of the Dragon, que se centra en las complejas y sangrientas disputas dinásticas de la Casa Targaryen, este segundo spin-off oficial apuesta por una narrativa más contenida y humana. Basada en los relatos conocidos como los Cuentos de Dunk y Egg, la trama se enfoca en Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde, y su joven escudero, Egg.
En esta época, los Targaryen todavía ostentan el Trono de Hierro con firmeza, lo que permite que la serie explore los códigos de caballería, los vínculos personales y las aventuras a pequeña escala, alejándose de las guerras a gran escala que caracterizaron a la serie original. No obstante, las tensiones políticas ya comienzan a percibirse bajo una superficie de aparente estabilidad, consolidando a esta producción como una de las favoritas del catálogo actual.
