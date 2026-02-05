Se adelanta el estreno de "El Caballero de los Siete Reinos": a qué hora sale el cuarto capítulo este viernes
Debido al Super Bowl LX del domingo, HBO Max decidió cambiar de día al spin off de "Game of Thrones". Todos los detalles.
Los domingos de "Poniente" sufrirán una modificación excepcional en el calendario, ya que ante la inminencia del Super Bowl LX, HBO Max decidió mover su ficha en el tablero del streaming para que los fanáticos de "El Caballero de los Siete Reinos" no tengan que elegir entre los dragones y el fútbol americano.
De esta manera, el nuevo capítulo, cuarto de la temporada inicial, estará disponible globalmente en la plataforma este viernes 6 de febrero, desde las 5 horas de la madrugada de la Argentina.
La decisión no solo afecta a la historia de Dunk y Egg, sino que también incluye a otros títulos de peso como "Industry". Esta maniobra prematura permite que los suscriptores accedan al contenido de manera digital 48 horas antes de su emisión tradicional por la señal de cable de HBO, que mantendrá su horario habitual del domingo 8 de febrero.
A qué hora se estrena el cuarto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"
El cuarto episodio, titulado "Seven", estará disponible este viernes en HBO Max desde las 5 de la madrugada de la Argentina.
El horario de estreno, según cada región:
- España: 9:00h am.
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00h am.
- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00h am.
- Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00h am.
- Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00h am.
Cómo es "El Caballero de los Siete Reinos"
Ambientada un siglo antes de los hechos de "Game of Thrones", la serie ha logrado cautivar a la audiencia desde su estreno el pasado 18 de enero. Con una narrativa más íntima y aventurera, la trama sigue a Sir Duncan el Alto y su escudero Egg en un Poniente donde el poder de los Targaryen aún es absoluto.
Se trata de un relato que rescata la esencia de la caballería y se aleja de las conspiraciones de palacio. Además, la química entre sus protagonistas es el motor de una historia que, aunque a escala reducida, enfrenta peligros constantes.
El estreno anticipado se presenta como la oportunidad ideal para que los seguidores se sumerjan en la feria de Ashford y eviten los spoilers antes de que termine la semana. Con esta jugada, la plataforma se asegura que el viaje del caballero errante no quede eclipsado por el show de medio tiempo en Santa Clara.
