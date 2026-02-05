Se adelanta el estreno de "El Caballero de los Siete Reinos": a qué hora sale el cuarto capítulo este viernes

El horario de estreno, según cada región:

España: 9:00h am.

9:00h am. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00h am.

2:00h am. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00h am.

3:00h am. Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00h am.

4:00h am. Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00h am.

Cómo es "El Caballero de los Siete Reinos"

Ambientada un siglo antes de los hechos de "Game of Thrones", la serie ha logrado cautivar a la audiencia desde su estreno el pasado 18 de enero. Con una narrativa más íntima y aventurera, la trama sigue a Sir Duncan el Alto y su escudero Egg en un Poniente donde el poder de los Targaryen aún es absoluto.

Se trata de un relato que rescata la esencia de la caballería y se aleja de las conspiraciones de palacio. Además, la química entre sus protagonistas es el motor de una historia que, aunque a escala reducida, enfrenta peligros constantes.

El estreno anticipado se presenta como la oportunidad ideal para que los seguidores se sumerjan en la feria de Ashford y eviten los spoilers antes de que termine la semana. Con esta jugada, la plataforma se asegura que el viaje del caballero errante no quede eclipsado por el show de medio tiempo en Santa Clara.