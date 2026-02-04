"El Caballero de los Siete Reinos" modifica el árbol genealógico de los Targaryen: cómo es ahora
En "Game of Thrones" y "House of the Dragon" conocimos dos grupos de Targaryen y, ahora, HBO Max presentó uno nuevo. Cómo es el árbol genealógico actualizado.
Olvidate por un momento de las conspiraciones globales y los dragones incinerando ciudades enteras. El Caballero de los Siete Reinos irrumpió en la pantalla como un soplo de aire fresco, demostrando que a veces la grandeza reside en la sencillez de un caballero errante y su escudero. La serie, así, se consolidó como una de las mejores producciones del año no por su escala, sino por su humanidad; es una travesía que se siente íntima, divertida y, sobre todo, peligrosamente adictiva.
Este fin de semana, sin embargo, el juego cambia: HBO Max adelantó el estreno del episodio 3 para este viernes 6 de febrero, evitando el choque frontal contra el Super Bowl del domingo. Es el momento perfecto para ponerse al día antes de que el mundo hable de otra cosa.
El éxito de esta entrega es exponencialmente superior a lo que muchos imaginaban. Mientras La Casa del Dragón nos asfixia con su tensión palaciega y Juego de Tronos nos destruyó con su nihilismo, esta serie nos devuelve la aventura pura. Pero no te confundas: que sea más "pequeña" no significa que sea menos importante.
La historia de Dunk y Egg es el puente perfecto que nos permite entender cómo la dinastía Targaryen pasó de la gloria absoluta a la decadencia que conocimos originalmente, todo esto bajo una dirección inteligente que sabe cuándo hacernos reír y cuándo recordarnos que en Poniente nadie está a salvo.
Esta serie nos presenta a un nuevo grupo de Targaryen que caminan por el mundo sin dragones a su lado, pero con todo el peso de su apellido. Para ubicarnos temporalmente, estamos aproximadamente 90 años antes de Juego de Tronos (GOT) y unos 70-80 años después de los eventos de La Casa del Dragón. Es una época de transición fascinante, donde los descendientes de los jinetes de dragones ahora deben demostrar su valía con acero y diplomacia, a menudo fallando en el intento.
Nuevo árbol genealógico de la familia Targaryen
Con la llegada de nuevos príncipes y caballeros, es necesario actualizar nuestro mapa de sangre para no perdernos entre tantos nombres plateados. Aquí te presentamos un recuento de los eslabones clave que conectan el pasado, el presente y el futuro de la dinastía:
1. Los pilares de la historia (era de "La casa del Dragón")
-
Jaehaerys I (El Viejo Rey): El monarca más longevo, cuyo reinado de 55 años marcó la era dorada. Su decisión de elegir a Viserys sobre Rhaenys sembró la semilla de la guerra civil.
Viserys I (El Pacífico): Un rey que buscó la armonía pero cuya debilidad permitió el estallido de la "Danza de Dragones". Su obsesión por un heredero varón y su segundo matrimonio con Alicent Hightower fracturaron a la familia para siempre.
Rhaenys (La Reina que Nunca Existió): Una guerrera formidable que, a pesar de su derecho, fue ignorada dos veces por su sexo. Su muerte en batalla junto a su dragón Meleys marcó uno de los puntos más tristes de la guerra.
Daemon (El Príncipe Renegado): Impredecible y letal. El guerrero más fuerte de su época, esposo de Rhaenyra y una figura que oscilaba entre la genialidad y la crueldad absoluta.
Rhaenyra (La Heredera): La primogénita de Viserys que luchó por su Trono frente a su medio hermano Aegon II. Su legado y sus hijos (Aegon III y Viserys II) son los que finalmente continuaron la línea sucesoria.
2. La nueva sangre (era de "El Caballero de los Siete Reinos")
-
Baelor "Rompelanza": El heredero ideal. Hijo del rey Daeron II, es un hombre de honor y cabello oscuro (por su madre dorniense) que destaca en el Torneo de Ashford.
Maekar I (El Yunque): El hermano de Baelor y padre de nuestro querido Egg. Un hombre severo que eventualmente se convertiría en el decimoquinto rey de Poniente tras la muerte de su hermano Aerys I.
Aerion "Llama Brillante": La representación de la locura Targaryen en esta época. Cruel, arrogante y peligroso, es el antagonista perfecto para la nobleza de Dunk.
Egg (Aegon V): El corazón de la serie. Un joven príncipe que se afeita la cabeza para viajar de incógnito como escudero. Su camino lo llevará de ser un "huevo" a convertirse en el rey Aegon el Improbable.
Maestre Aemon: El mismo que conocimos en el Muro en GOT. Aquí es solo un joven que renunció a su derecho al trono para servir como Maestre, permitiendo que su hermano menor, Egg, reinara.
3. El ocaso y el renacimiento (era de "Juego de Tronos")
-
Brynden Rivers (Cuervo de Sangre): Un bastardo legitimado rodeado de misticismo. Se cree que él es el Cuervo de Tres Ojos que entrenó a Bran Stark siglos después.
Aerys II (El Rey Loco): El hombre que llevó a la dinastía al abismo con su paranoia y fuego valyrio, terminando con el asesinato a manos de Jaime Lannister.
Rhaegar: El "Último Dragón". Su amor secreto por Lyanna Stark dio origen a Jon Snow y desencadenó la caída de su casa.
Daenerys y Jon Snow: Los últimos representantes de esta estirpe. Ella, la Madre de Dragones que buscó recuperar su hogar; él, el heredero legítimo oculto bajo el nombre de un bastardo de Invernalia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario