"El Caballero de los Siete Reinos" modifica el árbol genealógico de los Targaryen: cómo es ahora

Esta serie nos presenta a un nuevo grupo de Targaryen que caminan por el mundo sin dragones a su lado, pero con todo el peso de su apellido. Para ubicarnos temporalmente, estamos aproximadamente 90 años antes de Juego de Tronos (GOT) y unos 70-80 años después de los eventos de La Casa del Dragón. Es una época de transición fascinante, donde los descendientes de los jinetes de dragones ahora deben demostrar su valía con acero y diplomacia, a menudo fallando en el intento.