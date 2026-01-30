"Cómo chaparon esa noche": la China Suárez y Gonzalo Heredia se habrían besado en secreto en una fiesta de Pol-ka

Embed - EL BESO DE LA CHINA SUAREZ Y GONZALO HEREDIA EN LA FIESTA DE POL-KA #bondi #podcast #stream

A partir de allí, la discusión se volvió más intensa y se centró en el testimonio presencial de quienes estaban en el lugar. Pilar Smith no dudó en marcar el punto: “Vos estabas”. Entonces, el cronista se explayó con una versión más detallada del episodio, señalando que tanto él como otros presentes intentaron capturar el momento: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”.