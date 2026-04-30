Aseguran que Brenda Gandini estuvo con un actor uruguayo en medio de su crisis con Gonzalo Heredia
En medio de los rumores de separación, surgió una versión que vincula a la actriz con un reconocido galán uruguayo tras un viaje al exterior.
Mientras crecen las versiones de distanciamiento entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia luego de más de 15 años de relación, en las últimas horas apareció un dato que sumó aún más incertidumbre al escenario: aseguran que la actriz habría tenido un acercamiento con un actor uruguayo en medio de una crisis previa de la pareja.
La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez, quien dio detalles sobre un supuesto episodio ocurrido tiempo atrás, cuando la relación atravesaba un momento delicado. Según su relato, en ese contexto Gandini viajó a España, y habría sido durante esa estadía donde se produjo el vínculo con el actor en cuestión.
Si bien inicialmente no trascendió la identidad, con el correr de las horas comenzó a mencionarse el nombre de Nicolás Furtado, figura conocida tanto en Argentina como a nivel internacional. De acuerdo con lo que se dijo, se trataría de un acercamiento enmarcado en ese período de crisis, aunque sin precisiones sobre la duración o el tipo de relación.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial ni de Gandini ni de Heredia, y tampoco del propio Furtado. Ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas al respecto, por lo que todo se mantiene en el plano de las versiones difundidas en medios y programas de espectáculos.
En paralelo, otras informaciones que circularon en los últimos días apuntan a que la relación entre Gandini y Heredia ya venía atravesando un desgaste lógico por los años compartidos. La pareja, que construyó un vínculo de más de una década y media y tiene dos hijos en común, siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada.
De hecho, en medio de este contexto, cada movimiento en redes sociales comenzó a ser observado con mayor atención. Publicaciones recientes de Heredia, como una historia de Instagram con una imagen familiar acompañada por la palabra “Visitas”, también fueron leídas en clave de la situación actual, aunque sin confirmaciones concretas.
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