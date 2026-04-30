Aseguran que Brenda Gandini estuvo con un actor uruguayo en medio de su crisis con Gonzalo Heredia

En paralelo, otras informaciones que circularon en los últimos días apuntan a que la relación entre Gandini y Heredia ya venía atravesando un desgaste lógico por los años compartidos. La pareja, que construyó un vínculo de más de una década y media y tiene dos hijos en común, siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada.