Cómo comprar entradas con descuento para el Lollapalooza Argentina 2027
Las entradas para el Lollapalooza 2027 continúan a la venta y existen beneficios para acceder a los tickets con descuento o financiarlos en cuotas sin interés.
El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene su lineup confirmado y la venta de entradas continúa en Preventa 3. Para quienes todavía no compraron su ticket, hay distintas alternativas para intentar reducir el costo o distribuir el pago: un 15% de descuento con Mi Personal y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.
La próxima edición del festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como principales figuras a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta, además de Queens of the Stone Age, The Prodigy, Fontaines D.C., The Neighbourhood, Rawayana, sombr y una importante presencia de artistas argentinos.
Cómo conseguir entradas para el Lollapalooza Argentina 2027 con 15% de descuento
Uno de los beneficios disponibles para la compra de entradas es el que ofrece Mi Personal. Los usuarios de la aplicación pueden acceder a un 15% de descuento en los tickets del Lollapalooza Argentina 2027, aunque la promoción está sujeta al stock disponible.
Para utilizar el beneficio es necesario solicitar el código promocional desde la aplicación Mi Personal y luego utilizarlo al momento de realizar la compra. La organización aclara que el descuento estará disponible hasta agotar el stock destinado a esta promoción. De esta manera, quienes todavía no adquirieron su entrada pueden consultar en la aplicación si tienen disponible el código y verificar las condiciones antes de completar la operación.
Cómo comprar las entradas del Lollapalooza en 6 cuotas sin interés
La otra alternativa vigente está destinada a los clientes que utilizan tarjetas Santander Visa. La organización confirmó que pueden acceder a hasta 6 cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.
El beneficio permite financiar el valor de la entrada sin tener que abonar todo el ticket en un único pago. Además, la promoción continúa vigente aunque la venta ya haya avanzado desde las primeras etapas, por lo que también puede utilizarse durante la Preventa 3. Las entradas se compran exclusivamente a través de AllAccess, el canal oficial habilitado para la venta del Lollapalooza Argentina 2027.
Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2027
El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El lineup tiene como headliners a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. También estarán Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., sombr, The Prodigy, Geese, Cage the Elephant, Dillom, Usted Señalemelo, Juana Rozas y otros artistas.
Temas
Te puede interesar
Lollapalooza Argentina 2027: se develó el explosivo lineup del festival
Más allá de los headliners: las otras bombas del Lollapalooza Argentina 2027
Las Más Leídas
Dejá tu comentario