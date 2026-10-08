Cómo comprar entradas con descuento para el Lollapalooza Argentina 2027

El beneficio permite financiar el valor de la entrada sin tener que abonar todo el ticket en un único pago. Además, la promoción continúa vigente aunque la venta ya haya avanzado desde las primeras etapas, por lo que también puede utilizarse durante la Preventa 3. Las entradas se compran exclusivamente a través de AllAccess, el canal oficial habilitado para la venta del Lollapalooza Argentina 2027.

Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2027

El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El lineup tiene como headliners a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. También estarán Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., sombr, The Prodigy, Geese, Cage the Elephant, Dillom, Usted Señalemelo, Juana Rozas y otros artistas.