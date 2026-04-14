Julieta Poggio sorprendió con un retoque estético que no pasó inadvertido

Juli Poggio

Por su parte, su pareja, Fabricio Maida, también había contado públicamente que estaba en pleno tratamiento dental. “Siempre fue una inseguridad mía los dientes porque son muy chicos. Así que la única solución son las carillas, me van a cambiar la cara”, expresó en un video de TikTok. Con el correr de los días, quedó en evidencia que ambos optaron por el mismo procedimiento.

El tema volvió a abrir el debate sobre los estándares de belleza que circulan en redes sociales y la influencia que ejercen las figuras públicas. Mientras tanto, la ex participante del reality se mantiene en silencio frente a la repercusión generada.

En cuanto a la técnica, las carillas dentales son láminas finas que se colocan sobre la parte visible de los dientes para mejorar su apariencia. Pueden ser de porcelana o resina y permiten modificar aspectos como el color, la forma o el tamaño. Su popularidad creció notablemente en los últimos años, especialmente entre celebridades, aunque también despiertan cuestionamientos en torno a la naturalidad y la intervención de piezas sanas.