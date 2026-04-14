Julieta Poggio sorprendió con un retoque estético que no pasó inadvertido
La actriz apostó por un cambio de look y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Los detalles en la nota.
Tras su salida de Gran Hermano, Juli Poggio continuó consolidando su presencia en redes sociales y explorando distintas tendencias vinculadas a la estética. En ese recorrido, en los últimos días volvió a captar la atención por un cambio que no tardó en instalarse como tema de conversación entre sus seguidores, generando opiniones encontradas sobre su nueva imagen.
En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en su sonrisa. La bailarina decidió realizarse un procedimiento cada vez más habitual en el mundo del espectáculo: colocarse carillas dentales. El resultado comenzó a circular rápidamente en redes y desató un fuerte debate, con posturas tanto a favor como en contra.
Las comparaciones entre el antes y el después no tardaron en viralizarse, acompañadas por una catarata de comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron el cambio, otros cuestionaron la decisión e incluso señalaron que no era necesario modificar su sonrisa. También surgieron críticas dirigidas al resultado final del tratamiento.
“Miren esto, qué tristeza Juli Poggio,los dientes los tenía perfectos”, “No necesitaba de esto Juli Poggio, no entiendo por qué los dentistas aceptan hacer esto, ellos no son pro naturalidad, parece los dientes de la Máscara”, “Pero que mierda se hizo juli poggio en los dientes”, “Qué se hizo julio poggio en los dientes por dios”, fueron algunos de los mensajes que se hicieron presentes en X (ex Twitter).
Lo cierto es que este cambio no tomó por sorpresa a todos. Semanas atrás, durante una aparición en el streaming de La Casa, Poggio había deslizado: “Se vienen cositas”, dejando entrever que planeaba una modificación en su imagen. En ese entonces, había aclarado que se trataba de un retoque vinculado a su sonrisa y que sería “pequeño”.
Por su parte, su pareja, Fabricio Maida, también había contado públicamente que estaba en pleno tratamiento dental. “Siempre fue una inseguridad mía los dientes porque son muy chicos. Así que la única solución son las carillas, me van a cambiar la cara”, expresó en un video de TikTok. Con el correr de los días, quedó en evidencia que ambos optaron por el mismo procedimiento.
El tema volvió a abrir el debate sobre los estándares de belleza que circulan en redes sociales y la influencia que ejercen las figuras públicas. Mientras tanto, la ex participante del reality se mantiene en silencio frente a la repercusión generada.
En cuanto a la técnica, las carillas dentales son láminas finas que se colocan sobre la parte visible de los dientes para mejorar su apariencia. Pueden ser de porcelana o resina y permiten modificar aspectos como el color, la forma o el tamaño. Su popularidad creció notablemente en los últimos años, especialmente entre celebridades, aunque también despiertan cuestionamientos en torno a la naturalidad y la intervención de piezas sanas.
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