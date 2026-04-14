Grecia Colmenares llegó a Gran Hermano y reavivó su historia: entre el mito de diva y las primeras polémicas

Entre las versiones que resurgieron, se mencionan exigencias poco habituales durante su estadía en Buenos Aires, desde pedidos específicos vinculados a su alojamiento hasta requerimientos de ciertos productos y comodidades, lo que contribuyó a construir su fama de figura exigente.

grecia colmenares

A esto se suman las opiniones de figuras del espectáculo que analizan su personalidad. Marcelo Polino, por ejemplo, la describió como “aniñada”, vinculando su forma de ser con una lógica de estrella de otra época, muy distinta a la dinámica actual de los realities, donde la exposición es total y sin privilegios.

Mientras tanto, también circulan rumores sobre las condiciones de su participación actual y la posible duración de su paso por el programa, lo que agrega un condimento más a su ingreso.

Así, entre su pasado de diva, las versiones que la rodean y sus primeros pasos dentro de la casa, Grecia Colmenares vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez, sin guion ni ficción: todo dependerá de cómo juegue y de lo que muestre en tiempo real frente a las cámaras.