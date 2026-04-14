Grecia Colmenares llegó a Gran Hermano y reavivó su historia: entre el mito de diva y las primeras polémicas
La actriz desembarcó en el reality en reemplazo de Andrea del Boca y su ingreso no pasó desapercibido.
La llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada volvió a poner en primer plano a una de las figuras más emblemáticas de las telenovelas. Dueña de un éxito arrollador en los años 80 y 90, protagonizó ficciones que marcaron época y la convirtieron en un ícono popular tanto en Venezuela como en Argentina.
Con el correr de los años, su carrera tomó otros rumbos y encontró en los realities una nueva forma de exposición. Pasó por Bailando 2012, La Isla de los Famosos y también por la versión italiana del formato, Grande Fratello, experiencia que hoy suma peso a su desembarco en la casa más famosa del país.
Su ingreso, en reemplazo de Andrea del Boca tras su salida por motivos de salud, fue mucho más sobrio de lo esperado para una figura de su trayectoria. Sin grandes despliegues, entró como una participante más, aunque su presencia alcanzó para alterar el clima interno y generar sorpresa entre sus compañeros.
Sus primeros movimientos dentro del juego ya empezaron a dar que hablar. Si bien se mostró con un perfil conciliador, invitando a la convivencia y a formar una especie de “familia”, no tardaron en aparecer gestos y comentarios que dejaron entrever un costado más punzante.
En paralelo, volvió a circular el recuerdo de su paso por el Bailando 2012, una etapa que, según distintos testimonios, no fue sencilla. El productor Gaby Fernández llegó a definir aquella experiencia como “pésima”, dejando en evidencia que su relación con la producción no fue la mejor.
Entre las versiones que resurgieron, se mencionan exigencias poco habituales durante su estadía en Buenos Aires, desde pedidos específicos vinculados a su alojamiento hasta requerimientos de ciertos productos y comodidades, lo que contribuyó a construir su fama de figura exigente.
A esto se suman las opiniones de figuras del espectáculo que analizan su personalidad. Marcelo Polino, por ejemplo, la describió como “aniñada”, vinculando su forma de ser con una lógica de estrella de otra época, muy distinta a la dinámica actual de los realities, donde la exposición es total y sin privilegios.
Mientras tanto, también circulan rumores sobre las condiciones de su participación actual y la posible duración de su paso por el programa, lo que agrega un condimento más a su ingreso.
Así, entre su pasado de diva, las versiones que la rodean y sus primeros pasos dentro de la casa, Grecia Colmenares vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez, sin guion ni ficción: todo dependerá de cómo juegue y de lo que muestre en tiempo real frente a las cámaras.
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