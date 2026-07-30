Cómo es "Jurassic World: The Experience", la exhibición inmersiva que sumó nuevas fechas en Buenos Aires
La imponente muestra basada en la exitosa saga cinematográfica anunció nuevas funciones para agosto. Dinosaurios animatrónicos en tamaño real y escenografías hiperrealistas para toda la familia.
El fenómeno de los dinosaurios más famosos del cine continúa arrasando en la cartelera porteña. A raíz de la abrumadora respuesta de los espectadores y de haber colmado la capacidad de sus funciones desde su llegada al país, la organización de "Jurassic World: The Experience" confirmó la apertura de nuevas funciones para el mes de agosto, garantizando que nadie se quede afuera de esta propuesta de nivel internacional.
Basada en la exitosa franquicia creada por Universal Pictures y Amblin Entertainment, la exhibición combina de manera única el entretenimiento, la ciencia y la educación a través de un recorrido inmersivo que despierta la emoción y la nostalgia tanto en los más chicos como en los adultos.
Con más de 8 millones de visitantes acumulados a nivel global en cada una de sus escalas internacionales, la llegada de esta superproducción al país se convirtió en un hito sin precedentes para la cartelera local.
Un viaje al corazón de la selva prehistórica
Al cruzar los portales de la muestra, los visitantes se adentran por completo en el universo de la película. El predio cuenta con escenarios temáticos y selvas prehistóricas diseñadas con un nivel de detalle asombroso, donde los protagonistas indiscutidos son los dinosaurios a escala real, desarrollados con tecnología animatrónica de última generación.
El recorrido permite cruzarse cara a cara con imponentes criaturas que dejan sin aliento:
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Un gigantesco Braquiosaurio.
Los intrépidos y veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita indiscutida de los fanáticos.
El rey absoluto del mundo jurásico: el imponente Tiranosaurus Rex.
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