Cómo es "Jurassic World: The Experience", la exhibición inmersiva que sumó nuevas fechas en Buenos Aires

El fenómeno de los dinosaurios más famosos del cine continúa arrasando en la cartelera porteña. A raíz de la abrumadora respuesta de los espectadores y de haber colmado la capacidad de sus funciones desde su llegada al país, la organización de "Jurassic World: The Experience" confirmó la apertura de nuevas funciones para el mes de agosto, garantizando que nadie se quede afuera de esta propuesta de nivel internacional.