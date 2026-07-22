Escapadas por Argentina: el pueblo de Mendoza para disfrutar de los volcanes y las huellas de dinosaurios

Rodeado por la Cordillera de los Andes y muy cerca del límite con Chile, es uno de los destinos más atractivos de la región por sus paisajes volcánicos y sus numerosos atractivos naturales.

Cómo llegar a Malargüe

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Malargüe hay aproximadamente 1.150 kilómetros, un recorrido que demanda entre 15 y 16 horas en auto, según el tránsito y las paradas.

El camino más utilizado es tomar la Ruta Nacional 7 hasta la provincia de Mendoza, continuar por la Ruta Nacional 188 hacia General Alvear y luego seguir por las rutas nacionales 143, 144 y 40 hasta llegar a destino.