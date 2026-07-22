Escapadas por Argentina: el pueblo de Mendoza para disfrutar de los volcanes y las huellas de dinosaurios
Se ubica a menos de 200 kilómetros de San Rafael y su oferta es accesible y para todas las edades. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para hacer una escapada en familia y descubrir destinos diferentes sin alejarse demasiado. En Mendoza hay una propuesta que combina naturaleza, aventura y actividades para todas las edades, ideal para disfrutar unos días de descanso.
Malargüe es uno de los lugares más atractivos del territorio argentino. Volcanes, cavernas, huellas de dinosaurios y uno de los observatorios de rayos cósmicos más importantes del mundo forman parte de una oferta turística única, que puede recorrerse en un fin de semana con un presupuesto accesible.
Qué se puede hacer en Malargüe
Una de las experiencias más elegidas es recorrer el Volcán Malacara junto a un guía, donde es posible caminar entre cañadones y formaciones volcánicas únicas. También se puede visitar el parque Huellas de Dinosaurios, un recorrido que permite observar rastros fósiles y conocer cómo era la región hace millones de años.
Otra opción atractiva es la Caverna de las Brujas, una reserva natural que invita a internarse en un sistema de cuevas con impresionantes formaciones minerales. A la propuesta se suman el Planetario y el observatorio Pierre Auger, ideales para quienes disfrutan de la ciencia y la astronomía.
Dónde queda Malargüe
Malargüe está ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, a unos 180 kilómetros de San Rafael y a aproximadamente 420 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
Rodeado por la Cordillera de los Andes y muy cerca del límite con Chile, es uno de los destinos más atractivos de la región por sus paisajes volcánicos y sus numerosos atractivos naturales.
Cómo llegar a Malargüe
Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Malargüe hay aproximadamente 1.150 kilómetros, un recorrido que demanda entre 15 y 16 horas en auto, según el tránsito y las paradas.
El camino más utilizado es tomar la Ruta Nacional 7 hasta la provincia de Mendoza, continuar por la Ruta Nacional 188 hacia General Alvear y luego seguir por las rutas nacionales 143, 144 y 40 hasta llegar a destino.
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