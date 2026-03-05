Cómo es y quiénes actúan en "Las 100 noches del deseo", la nueva fantasía del romance
Los actores, catalogados como los nuevos "príncipes del romance", protagonizan esta fantasía sexual que estrena próximamente. Los detalles.
¿Es posible que la ficción sea la única herramienta para garantizar la supervivencia? Esta premisa constituye el eje emocional de "Las 100 noches del deseo", la nueva apuesta de fantasía romántica que desembarca en las salas locales con una propuesta que fusiona el prestigio de la actuación clásica con los mayores fenómenos de la cultura pop actual.
Bajo la dirección de Julia Jackman, la producción es una traslación a la pantalla de la aclamada novela Las 100 noches de Hero, escrita por Isabel Greenberg. La historia nos sumerge en un universo de fantasía con tintes históricos, donde la joven Cherry (encarnada por Maika Monroe) vive recluida en un matrimonio carente de afecto. Su única aliada es Hero (Emma Corrin), su fiel doncella. La frágil paz de ambas se ve amenazada con la llegada de Manfred (Nicholas Galitzine), un visitante tan carismático como peligroso, al castillo donde residen.
La trama se transforma rápidamente en un duelo de ingenio y voluntad. Ante una apuesta despiadada pactada entre el esposo de Cherry y el recién llegado Manfred, Hero decide utilizar el recurso más antiguo de la humanidad: el arte de narrar.
A través de un esquema que evoca los relatos clásicos, Hero comienza a hilvanar historias noche tras noche. En este contexto, los relatos dejan de ser simple entretenimiento para transformarse en un escudo protector y una vía hacia la emancipación de las protagonistas, demostrando que las palabras pueden ser la herramienta de liberación definitiva.
Un elenco que define la época actual
Uno de los puntos más fuertes de la película es su reparto, que reúne a las figuras más solicitadas del momento:
- Emma Corrin: Tras su consagración como Lady Diana en The Crown y su reciente paso por el cine de superhéroes como la villana Cassandra Nova en Deadpool & Wolverine, asume aquí un rol central cargado de matices.
- Nicholas Galitzine: Consolidado como el gran referente del romance contemporáneo tras sus éxitos en The Idea of You y Red, White & Royal Blue, aporta el magnetismo necesario para interpretar al ambiguo Manfred.
- Maika Monroe: La reconocida intérprete de cine de género, que viene de cosechar elogios por su trabajo en Longlegs (2024), completa el triángulo protagónico.
A este trío se le suma la participación de Charli XCX, la artista que definió la estética sonora del último año con su álbum BRAT, en el papel de Rosa. El elenco se prestigia con las actuaciones de Richard E. Grant (Birdman), Amir El-Masry (Jerome) y la presencia de Felicity Jones, quien cumple la función de narradora desde la penumbra de esta fábula.
El auge del "Romantasy" en la pantalla grande
La película llega en plena ebullición del género híbrido conocido como "Romantasy" (romance y fantasía), una tendencia literaria que ha capturado a millones de lectores en todo el mundo. Con una estética visual sumamente cuidada y un mensaje que reivindica la sororidad y el amor en sus diversas expresiones, la obra de Jackman se posiciona como una cita obligada para quienes buscan historias con identidad y profundidad.
Las 100 noches del deseo tendrá su estreno oficial en los cines el próximo 11 de junio, invitando a la audiencia a descubrir, una vez más, el poder transformador de las palabras.
