Cómo es y quiénes actúan en "Las 100 noches del deseo", la nueva fantasía del romance

Emma Corrin: Tras su consagración como Lady Diana en The Crown y su reciente paso por el cine de superhéroes como la villana Cassandra Nova en Deadpool & Wolverine, asume aquí un rol central cargado de matices.

Nicholas Galitzine: Consolidado como el gran referente del romance contemporáneo tras sus éxitos en The Idea of You y Red, White & Royal Blue, aporta el magnetismo necesario para interpretar al ambiguo Manfred.

Maika Monroe: La reconocida intérprete de cine de género, que viene de cosechar elogios por su trabajo en Longlegs (2024), completa el triángulo protagónico.

A este trío se le suma la participación de Charli XCX, la artista que definió la estética sonora del último año con su álbum BRAT, en el papel de Rosa. El elenco se prestigia con las actuaciones de Richard E. Grant (Birdman), Amir El-Masry (Jerome) y la presencia de Felicity Jones, quien cumple la función de narradora desde la penumbra de esta fábula.

las 100 noches del deseo

El auge del "Romantasy" en la pantalla grande

La película llega en plena ebullición del género híbrido conocido como "Romantasy" (romance y fantasía), una tendencia literaria que ha capturado a millones de lectores en todo el mundo. Con una estética visual sumamente cuidada y un mensaje que reivindica la sororidad y el amor en sus diversas expresiones, la obra de Jackman se posiciona como una cita obligada para quienes buscan historias con identidad y profundidad.

Las 100 noches del deseo tendrá su estreno oficial en los cines el próximo 11 de junio, invitando a la audiencia a descubrir, una vez más, el poder transformador de las palabras.