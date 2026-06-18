Cómo es "Your fault: London" la adaptación británica de "Culpables"
La adaptación de "Culpa Tuya", el libro de Mercedes Ron en versión británica fue un gran riesgo, pero que supo estar a la altura. Los detalles.
Mercedes Ron tomó un riesgo muy grande al aceptar que su trilogía de "Culpables" sea adaptada en versión británica. Lo cierto es que los Nick y Noah de Gabriel Guevara y Nicole Wallace dejaron la vara muy alta, pero si hay algo que supo hacer Prime Video es demostrar otra faceta de estos personajes que marcaron un antes y un después en las adaptaciones literarias.
Lejos de convertirse en una copia desabrida de su predecesora española, "Your Fault: London" (Culpa tuya: Londres) asume su propia identidad atmosférica, gótica y lluviosa para tejer un relato que funciona y brilla con luz propia. La dirección de Dani Girdwood y Charlotte Fassler entiende que el espectador de hoy no busca únicamente un calco de escenas, sino una reinterpretación madura de esa emocionalidad que firmamos con las páginas originales. Aquí, la distancia física entre Londres y la prestigiosa Universidad de Oxford no hace más que avivar una hoguera de atracción física y emocional tan intensa que traspasa la pantalla de manera orgánica y perturbadora.
La química entre Asha Banks (Noah) y Matthew Broome (Nick) es el verdadero motor de este "vicio" cinematográfico. Esta secuela no se guarda nada al retratar la pasión de ambos; un amor magnético, pero que constantemente roza el abismo. Lo fascinante de esta propuesta británica es que los personajes no son ajenos a sus propias dinámicas destructivas.
Ambos empiezan a ser dolorosamente conscientes de la toxicidad que los rodea, de ese bucle de celos, secretos y posesividad que amenaza con consumirlos. En lugar de romanticismo ingenuo, la película nos regala un retrato honesto de dos jóvenes que se aman con locura pero que empiezan a notar las alarmantes grietas en los cimientos de su vínculo desafiante.
Es, en este terreno, donde la impronta de Noah se consolida de una manera arrolladora. Ella ya no es la adolescente asustada de su pasado; sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo quiere y, sobre todo, que merece ser amada a la luz del día. Noah lucha con uñas y dientes en contra de las sombras de Nick, un personaje consumido por las exigencias de su padre y por un pánico irracional que lo lleva a querer mantener su amor oculto, como si fuera un secreto prohibido. La negativa de Noah a dejarse esconder es un grito de madurez y de amor propio que resignifica por completo su arco evolutivo.
Por esa misma razón es que el traslado de Noah a Oxford introduce una paleta de colores diferente y un nuevo tablero de juego. Es allí donde aparece Michael (Joel Nankervis), un estudiante que representa todo lo que Nick no puede ofrecer en su presente: estabilidad, calma y una ternura sin dobles intenciones, o quizás sí. La escena del encuentro con Michael es una de las joyas visuales y narrativas de la película: funciona como un espejo incómodo para el espectador, un contraste lumínico hermoso que nos hace dudar y suspirar al mismo tiempo, sembrando una tensión silenciosa que se siente en la boca del estómago.
Con un diseño de producción impecable que explota la sobria elegancia británica y un ritmo que nunca decae, Your Fault: London logra consolidarse como una obra emblemática de la plataforma. Su tramo final es una montaña rusa de decisiones desesperadas, secretos revelados y un suspenso tan pesado que te deja sin respiración. El cierre de esta entrega no solo cumple con las expectativas, sino que te deja con un hambre voraz de más, preparándonos para la inevitable colisión emocional que nos traerá la tercera parte. Algo que, definitivamente, no terminó de pasar con la versión española.
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