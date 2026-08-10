"Enfrentados: Marfil": Prime Video reveló el primer tráiler de la nueva película de Ester Expósito

Prime Video dio a conocer el avance oficial de "Enfrentados: Marfil", su próxima producción cinematográfica internacional. La historia adapta la exitosa bilogía literaria compuesta por las novelas "Marfil" y "Ébano", creadas por la escritora Mercedes Ron. El largometraje encabezado por Ester Expósito y Hugo Diego García estará disponible en el catálogo de la plataforma a partir del 9 de septiembre, alcanzando un estreno global en más de 240 países y territorios.