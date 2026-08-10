"Enfrentados: Marfil": Prime Video reveló el primer tráiler de la nueva película de Ester Expósito
La nueva película de Prime Video basada en la bilogía de Mercedes Ron llega a la plataforma en septiembre. Mira el primer adelanto.
Prime Video dio a conocer el avance oficial de "Enfrentados: Marfil", su próxima producción cinematográfica internacional. La historia adapta la exitosa bilogía literaria compuesta por las novelas "Marfil" y "Ébano", creadas por la escritora Mercedes Ron. El largometraje encabezado por Ester Expósito y Hugo Diego García estará disponible en el catálogo de la plataforma a partir del 9 de septiembre, alcanzando un estreno global en más de 240 países y territorios.
El elenco principal de este film se completa con la participación de Eric Masip en el rol de Iván, Pablo Molinero como Alejandro y Zoe Bonafonte encarnando a Gabriela. Asimismo, el cast incluye la presencia de Lluís Homar en el papel de Logan y Joaquín Ferreira interpretando a Ray, conformando el grupo de personajes que acompañará a la pareja protagonista en el desarrollo de la trama.
La historia, creada por Mercedes Ron sigue la vida de Marfil Cortés, la joven hija de un acaudalado hombre de negocios español que reside en Nueva York. La existencia idílica de la protagonista se altera abruptamente tras sufrir un secuestro inesperado, finalizado de manera repentina y sin motivos claros. Ante el peligro constante, el padre de la joven toma la determinación de contratar los servicios de Sebastián Moore como custodio personal para resguardar su integridad.
La convivencia forzada genera un choque inicial entre la personalidad independiente de la joven y el perfil distante del seguridad. A pesar de los roces cotidianos, una atracción ineludible comienza a nacer entre ambos, complicándose aún más cuando deben trasladarse a España. En ese nuevo escenario, las advertencias y los peligros se profundizan dentro de un contexto dominado por la simulación y las falsas apariencias.
El desarrollo de las entregas adaptadas "Enfrentados: Marfil" y "Enfrentados: Ébano" estuvo a cargo de la compañía productora "Pokeepsie Films", perteneciente al grupo "Banijay Iberia". Los cineastas Álex de la Iglesia y Carolina Bang asumieron el rol de productores ejecutivos del filme, respaldando el proyecto de Prime Video.
En la dirección del proyecto estuvo Óscar Pedraza, quien encabezó el rodaje de las escenas principales. Por su parte, el trabajo de adaptación y escritura de los libretos fue realizado por la guionista Sofía Cuenca, encargada de trasladar la narrativa creada por Mercedes Ron al formato audiovisual.
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