MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift, frente a frente por el protagonismo de una noche histórica

Pero la noche tendrá un significado especial para Swift incluso más allá de las categorías competitivas. La cantante recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para destacar el trabajo de los artistas en la dirección y construcción visual de sus propios proyectos. Con este nuevo galardón, Swift pasará a ser la artista con más premios en la historia de los VMA, con 31 reconocimientos, superando los 30 que acumulaba hasta ahora.