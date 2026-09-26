MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift, frente a frente por el protagonismo de una noche histórica
La Reina del Pop encabeza las nominaciones de esta edición, mientras que la cantante estadounidense va por un nuevo récord en la historia de los premios.
Los MTV Video Music Awards 2026 tendrán este domingo una edición marcada por dos de las grandes figuras de la música pop: Madonna y Taylor Swift. La Reina del Pop llega como la artista con mayor cantidad de nominaciones, con 11 candidaturas, mientras que Swift aparece inmediatamente detrás con nueve. Ambas compiten en algunas de las categorías principales de la ceremonia, que se realizará el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.
Madonna aparece nominada en categorías como Video del Año, Artista del Año y Canción del Año, además de varios rubros técnicos por “Confessions II - The Film”. De esta manera, la cantante suma 11 posibilidades de obtener un nuevo Moon Person y buscará ampliar su récord de 19 premios competitivos obtenidos a lo largo de la historia de los VMAs.
Taylor Swift, por su parte, cuenta con nueve nominaciones y también compite por algunos de los principales reconocimientos de la noche. Su videoclip “The Fate of Ophelia” aparece entre los candidatos a Video del Año y su nombre también figura en categorías como Artista del Año, además de distintos rubros vinculados con la realización y los aspectos visuales del videoclip.
Pero la noche tendrá un significado especial para Swift incluso más allá de las categorías competitivas. La cantante recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para destacar el trabajo de los artistas en la dirección y construcción visual de sus propios proyectos. Con este nuevo galardón, Swift pasará a ser la artista con más premios en la historia de los VMA, con 31 reconocimientos, superando los 30 que acumulaba hasta ahora.
El regreso de Madonna también será uno de los grandes momentos de la ceremonia. La cantante volverá a presentarse en el escenario de los VMAs después de 23 años, en una edición que además marcará el regreso de los premios a Los Ángeles luego de nueve años de celebraciones en Nueva York. Snoop Dogg será el conductor de la ceremonia, mientras que Nirvana recibirá el Video Vanguard Award.
Madonna y Swift, además, se cruzan directamente en categorías como Video del Año y Artista del Año. En el primer caso competirán por sus respectivos trabajos junto a Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION y Sabrina Carpenter; mientras que en Artista del Año también aparecen Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen y Sabrina Carpenter.
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