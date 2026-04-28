El festejo de Andrea del Boca tras la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “¡Yipio, te amo!”
La actriz vivió la gala desde su casa, compartió el momento en redes y explotó de emoción cuando confirmaron la continuidad de su amiga.
La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada tuvo todos los condimentos de una noche intensa, pero uno de los momentos más comentados se vivió fuera de la casa. Andrea del Boca, muy cercana a Yipio Pintos, siguió el mano a mano frente al televisor y dejó en claro su apoyo incondicional.
A través de sus redes sociales, la actriz mostró cómo atravesó la definición: pegada a la pantalla, visiblemente nerviosa y hasta rezando mientras esperaba el anuncio final de Santiago del Moro.
Cuando finalmente se confirmó la eliminación de Brian Sarmiento y la continuidad de Yipio, Andrea no pudo contener la emoción y estalló de alegría.
"¡Yipio, te amo! ¡Aguante vos! Qué contenta estoy", gritó en el video que rápidamente se viralizó.
La celebración no terminó ahí. A pura euforia, redobló su apoyo con una frase que deja en claro su deseo: "¡Yipio a la final!".
Además del festejo, la actriz también valoró la actitud de su amiga dentro del reality, destacando el respeto con el que despidió a Brian tras la gala y calificándola como una “muy buena jugadora”.
Con su reacción espontánea y cargada de emoción, Andrea del Boca se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la noche, reflejando el nivel de pasión que despierta el reality incluso fuera de la casa.
En este contexto, ya comienzan a crecer las especulaciones sobre lo que vendrá en las próximas semanas, cuando el reality abra una nueva instancia de repechaje. Con el fuerte protagonismo que tuvo afuera de la casa y su cercanía con los participantes, no son pocos los que imaginan a Andrea del Boca como una posible sorpresa dentro del juego, ya sea con un ingreso especial o algún tipo de participación que vuelva a sacudir la dinámica del programa.
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