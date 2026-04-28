El festejo de Andrea del Boca tras la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “¡Yipio, te amo!”

Además del festejo, la actriz también valoró la actitud de su amiga dentro del reality, destacando el respeto con el que despidió a Brian tras la gala y calificándola como una “muy buena jugadora”.

Con su reacción espontánea y cargada de emoción, Andrea del Boca se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la noche, reflejando el nivel de pasión que despierta el reality incluso fuera de la casa.

En este contexto, ya comienzan a crecer las especulaciones sobre lo que vendrá en las próximas semanas, cuando el reality abra una nueva instancia de repechaje. Con el fuerte protagonismo que tuvo afuera de la casa y su cercanía con los participantes, no son pocos los que imaginan a Andrea del Boca como una posible sorpresa dentro del juego, ya sea con un ingreso especial o algún tipo de participación que vuelva a sacudir la dinámica del programa.