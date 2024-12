Cómo fue el rating de Mirtha Legrand dejando en ridículo al aire al ex marido de Pampita

Mirtha Legrand destrozó a Roberto García Moritán

"Importabas más como marido de Pampita, a nadie le importa que seas funcionario", le dijo Mirtha Legrand a Moritán, que no podía creer lo que escuchaba.

Insistente, Mirtha lanzó: "¿Estás de acuerdo que fue un escándalo?". Ante esto, respondió: "Hubo mucha maldad, fueron demasiadas las mentiras", nuevamente desviando la atención de su separación y enfocándose en su gestión política.

Y luego insistió: "A nadie le importa que sos funcionario público. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina y ese matrimonio, de pronto, se separa, es un escándalo".

"Vos lo das vuelta y lo mezclás con la política y no tiene nada que ver la política. Yo te traje para que cuentes, porque tu vida es un escándalo, no me traigas cosas raras a la mesa", continuó. Finalmente, la diva lo trató de hacerse "el bueno", completó.

Rating minuto a minuto de Mirtha Legrand

Los números del rating de La Noche de Mirtha Legrand fueron los mejores de los últimos tiempos, arrancando con 6 puntos, algo que no era habitual.

Después de mucho tiempo El Trece y Telefe, con Escape Perfecto, tuvieron una noche pareja en cuanto a los números del rating, siempre alrededor de los 6 puntos y repartiéndose el primer y segundo puesto.

