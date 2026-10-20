Cómo fue la historia de amor entre Justin Bieber y Sahara Ray, la modelo que murió a los 34 años
La modelo australiana saltó a la fama internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto al cantante en unas vacaciones en Hawái.
La muerte de Sahara Ray, la modelo australiana que fue vinculada sentimentalmente con Justin Bieber, conmocionó al mundo del espectáculo. Tenía 34 años y había alcanzado una enorme exposición mediática en 2016, cuando unas fotografías junto al artista canadiense desataron versiones sobre una historia de amor.
Cómo fue el romance entre Justin Bieber y Sahara Ray
El episodio ocurrió durante unas vacaciones en Hawái, donde ambos fueron fotografiados compartiendo momentos de intimidad. Las imágenes, en las que aparecían nadando desnudos, se viralizaron y provocaron un auténtico cimbronazo mediático.
En aquel momento, Bieber tenía 22 años y su vida sentimental acaparaba la atención de la prensa internacional. La aparición junto a Ray alimentó los rumores sobre una relación que, pese a la repercusión, nunca fue confirmada públicamente como un noviazgo formal.
El vínculo fue efímero y no trascendieron demasiados detalles sobre cómo comenzó o terminó. Con el tiempo, la modelo continuó con su carrera, mientras que el cantante canadiense siguió adelante con su vida sentimental.
Quién era Sahara Ray, la modelo que murió a los 34 años
Hija del surfista australiano Tony Ray, Sahara construyó su carrera en el mundo de la moda y lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim. También desarrolló una importante presencia en redes sociales. En 2024 había contado que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que puede provocar debilidad muscular y parálisis. En enero de 2026 se convirtió en madre de una niña llamada Snow.
La noticia de su fallecimiento volvió a poner su historia en el centro de la escena, tanto por su trayectoria como por aquel fugaz vínculo con una de las máximas estrellas de la música pop. La causa de su muerte no fue confirmada oficialmente.
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