Cómo fue la historia de amor entre Justin Bieber y Sahara Ray, la modelo que murió a los 34 años

Sahara Rey y Justin Bieber

Quién era Sahara Ray, la modelo que murió a los 34 años

Hija del surfista australiano Tony Ray, Sahara construyó su carrera en el mundo de la moda y lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim. También desarrolló una importante presencia en redes sociales. En 2024 había contado que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que puede provocar debilidad muscular y parálisis. En enero de 2026 se convirtió en madre de una niña llamada Snow.