Cómo se ve Tom Cruise en el primer adelanto de "Digger", su próxima película

Tom Cruise como nunca antes se lo vio

La gran expectativa que rodea a la producción —y que se convirtió en el foco de atención tras este primer vistazo— radica en la drástica transformación de su protagonista. El mítico Tom Cruise decidió patear el tablero y abandonar temporalmente sus tradicionales e icónicos roles de acción extrema para sumergirse en la piel de un personaje sumamente complejo, degradado y alejado de su zona de confort.

A través de esta particular fisonomía, la película propone una mirada satírica y ácida sobre el estado del mundo en la actualidad, exponiendo los peligros inminentes que acechan a la sociedad cuando las decisiones fundamentales quedan concentradas en las manos de una élite reducida. Con el primer avance ya en circulación, Digger empieza a calentar los motores para convertirse en uno de los platos fuertes de la temporada cinematográfica.

El primer adelanto de "Digger"