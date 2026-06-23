Cómo se ve Tom Cruise en el primer adelanto de "Digger", su próxima película
El primer tráiler oficial de la película revela una drástica transformación del actor, quien deja atrás la acción extrema para sumergirse en una salvaje y divertida sátira social.
Salió a la luz el primer adelanto oficial de "Digger", la nueva propuesta de Alejandro G. Iñárritu, un film que se posiciona desde el arranque como una de las apuestas más singulares, ambiciosas y comentadas de los últimos tiempos, donde el cine de autor y el humor más oscuro se dan la mano, y que tiene a un Tom Cruise como nunca se vio.
El largometraje se adentra sin concesiones en las problemáticas de la ambición humana contemporánea, estructurándose como un relato tan salvaje como divertido sobre los hilos que manejan el poder global.
La distribuidora a cargo del proyecto confirmó que la fecha elegida para el desembarco de la esperada producción en las salas de cine de la Argentina será el próximo 1 de octubre de 2026 solo en cines.
Tom Cruise como nunca antes se lo vio
La gran expectativa que rodea a la producción —y que se convirtió en el foco de atención tras este primer vistazo— radica en la drástica transformación de su protagonista. El mítico Tom Cruise decidió patear el tablero y abandonar temporalmente sus tradicionales e icónicos roles de acción extrema para sumergirse en la piel de un personaje sumamente complejo, degradado y alejado de su zona de confort.
A través de esta particular fisonomía, la película propone una mirada satírica y ácida sobre el estado del mundo en la actualidad, exponiendo los peligros inminentes que acechan a la sociedad cuando las decisiones fundamentales quedan concentradas en las manos de una élite reducida. Con el primer avance ya en circulación, Digger empieza a calentar los motores para convertirse en uno de los platos fuertes de la temporada cinematográfica.
El primer adelanto de "Digger"
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