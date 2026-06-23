Cuándo estrena "Digger", la nueva película de Tom Cruise
Tom Cruise protagoniza la nueva película de Alejandro G. Iñárritu que llega este año a los cines. Conocé todos los detalles antes de su lanzamiento.
El universo cinematográfico de Hollywood se prepara para recibir una de las propuestas más singulares y ambiciosas de los últimos tiempos, donde la comedia negra y el cine de autor se dan la mano. El aclamado director mexicano Alejandro G. Iñárritu regresa a la gran pantalla con "Digger", un proyecto que promete dar que hablar tanto por su aguda crítica social como por la drástica transformación de su figura principal.
El film se adentra de lleno en las problemáticas de la ambición humana contemporánea, estructurándose como un relato tan salvaje como divertido sobre los hilos del poder global.
La gran expectativa de la producción radica en la elección de su protagonista, el mítico Tom Cruise, quien abandona temporalmente sus tradicionales roles de acción extrema para sumergirse en un personaje sumamente complejo y degradado. El largometraje propone una mirada satírica sobre el estado del mundo en la actualidad y los peligros inminentes que acechan a la sociedad cuando las decisiones fundamentales quedan concentradas en las manos de una élite reducida.
Todos los detalles de Digger antes de su estreno
Fecha de estreno:
La distribuidora a cargo del proyecto confirmó que la fecha elegida para el desembarco de la esperada producción en las salas de cine de la Argentina será el próximo 1 de octubre de 2026 solo en cines.
Sinopsis oficial:
"Digger" es una comedia negra en la que “el hombre más poderoso del mundo” se da a sí mismo la misión de demostrar que puede salvar al mundo, después de que él mismo cause un desastre que puede destruirlo todo. En esta oportunidad, Cruise se encarga de ponerse en la piel de un envejecido magnate petrolero de frondosas canas, marcadas arrugas, una prominente barriga y un acento irlandés sumamente marcado, quien carece por completo de paciencia para lidiar con el colosal desastre de carácter ambiental provocado de forma directa por su última iniciativa empresarial. La historia indaga de forma punzante sobre el deseo incontrolable de dominación que experimentan ciertos individuos y cómo sus esfuerzos conducen inexorablemente a un fracaso inevitable.
Tráiler oficial
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