Cuándo estrena "Digger", la nueva película de Tom Cruise

Todos los detalles de Digger antes de su estreno

Fecha de estreno:

La distribuidora a cargo del proyecto confirmó que la fecha elegida para el desembarco de la esperada producción en las salas de cine de la Argentina será el próximo 1 de octubre de 2026 solo en cines.

Sinopsis oficial:

"Digger" es una comedia negra en la que “el hombre más poderoso del mundo” se da a sí mismo la misión de demostrar que puede salvar al mundo, después de que él mismo cause un desastre que puede destruirlo todo. En esta oportunidad, Cruise se encarga de ponerse en la piel de un envejecido magnate petrolero de frondosas canas, marcadas arrugas, una prominente barriga y un acento irlandés sumamente marcado, quien carece por completo de paciencia para lidiar con el colosal desastre de carácter ambiental provocado de forma directa por su última iniciativa empresarial. La historia indaga de forma punzante sobre el deseo incontrolable de dominación que experimentan ciertos individuos y cómo sus esfuerzos conducen inexorablemente a un fracaso inevitable.

Tráiler oficial