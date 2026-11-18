Más allá del despliegue técnico y visual que aporta cada fenómeno, los adelantos difundidos sugieren que las variaciones atmosféricas podrían tener repercusiones directas en la experiencia cotidiana dentro del juego. Las precipitaciones reducen el campo visual al manejar, la neblina transforma los paisajes costeros y las tormentas agitan las aguas del mar o modifican el entorno de los pantanos, potenciando la identidad propia de cada área gracias al contraste entre zonas urbanas, playas y humedales que caracteriza a Leonida.

Sin embargo, todavía resta comprobar hasta qué punto estas condiciones climáticas alterarán de manera efectiva las mecánicas jugables durante las misiones, la conducción de vehículos o el manejo de embarcaciones. Dado que hasta el momento solo se han exhibido capturas y descripciones ambientales dentro de la campaña promocional de "GTA 6", el alcance real de estos efectos interactivos recién podrá verificarse con exactitud cuando los usuarios finalmente logren desembarcar y recorrer por su cuenta cada rincón del mapa.