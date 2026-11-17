Frente anti Milei: Sergio Massa encabezó la foto de unidad en San Fernando
Bajo el lema “Unidad por encima de las aspiraciones individuales”, varios sectores del peronismo se reunieron este martes.
Con una foto de unidad como postal central de la jornada, y encabezada por Sergio Massa, dirigentes del peronismo federal, el Frente Renovador y distintas vertientes del justicialismo se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de una alternativa electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El encuentro, que contó con la ausencia de Axel Kicillof y de representantes de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), dejó como definición política principal la consigna: "La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales".
Según confirmaron los propios organizadores de la cumbre, la reunión fue el resultado de varios meses de negociaciones impulsadas principalmente por Massa y Juan Manuel Olmos, cuyo propósito es volver a acercar a sectores del justicialismo que habían tomado rumbos separados y ampliar la base de alianzas hacia otras fuerzas políticas.
De acuerdo con la foto, al lado de Massa aparecen Natalia de la Sota y Gerardo Zamora; mientras que también se encuentran Malena Galmarini, Miguel Pichetto, Sergio Uñac, Leandro Santoro, Mayra Mendoza, Juan Manuel Urtubey, Matías Lammens, Guillermo Michel, Alexis Guerrera y Victoria Tolosa Paz, entre otros.
Los ejes del documento y los objetivos del nuevo armado nacional
El encuentro en el distrito bonaerense apunta a consolidar una estructura de alcance nacional que cuente con representación tanto territorial como legislativa.
Tras el cónclave, los participantes difundieron un documento en el que detallaron los puntos de acuerdo alcanzados durante la jornada:
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Superación de diferencias: Coincidieron en la necesidad de dejar atrás las divisiones y desconfianzas previas para elaborar una propuesta política común.
Reconstrucción de vínculos: Plantearon como desafío recuperar la capacidad de escucha y recomponer la confianza interna mediante decisiones concretas.
Prioridad electoral: Establecieron que las diferencias internas no deben condicionar la posibilidad de construir una opción competitiva para enfrentar al gobierno de Javier Milei en 2027.
NOTA EN DESARROLLO
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