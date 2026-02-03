Cómo será la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada
Santiago del Moro dio detalles clave sobre el formato, dejó en claro qué tipo de participantes buscan y reveló las principales innovaciones que tendrá.
En la presentación de Gran Hermano Generación Dorada, a la que accedió minutouno.com de forma exclusiva, Santiago del Moro fue contundente al despejar una de las dudas más instaladas alrededor del programa: no se tratará de una edición con famosos.
“No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No buscamos a los famosos. No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting”, aclaró el conductor, marcando una fuerte diferencia con otros formatos del género.
En esa línea, remarcó que el eje estará puesto en el compromiso total de los participantes. “Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no. Es poner la vida en pausa y entrar; tiene que entrar gente apasionada”, sostuvo. Y comparó la experiencia con otros realities: “No es lo mismo venir a Gran Hermano que a MasterChef Celebrity, vos vas a cocinar y te volvés a casa, acá no”.
Del Moro también confirmó cómo avanza el proceso de selección: actualmente hay 42 personas preseleccionadas, todas ellas ya sometidas a estudios psicofísicos y grabaciones de presentación. Sin embargo, no todos cruzarán la famosa puerta: el corte final dejará un grupo de entre 24 y 30 jugadores, que serán los que ingresen a la casa.
En cuanto al juego, el conductor adelantó que esta edición traerá cambios importantes en las reglas. Una de las principales novedades será la llamada “placa planta”, una instancia especial en la que el público podrá votar para eliminar a aquellos participantes que considere que no están jugando o pasan desapercibidos dentro de la casa. Además, en algún momento de la competencia se modificará la forma de votar en el confesionario, sumando un factor sorpresa a la estrategia.
Entre los regresos más celebrados, volverá el sistema clásico de nominación 3, 2 y 1, que permite repartir los votos entre tres compañeros. “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”, explicó Del Moro, dejando en claro que la pasividad no tendrá lugar en esta versión.
Por último, la casa también será protagonista de la renovación. Habrá nuevos espacios, dos piletas, una puerta roja completamente renovada, una plazita y modificaciones en los cuartos, además de elementos inéditos pensados para intensificar la convivencia y el desarrollo del juego. Todo apunta a que Gran Hermano: Generación Dorada buscará elevar la vara y volver a poner al reality en el centro de la conversación televisiva.
