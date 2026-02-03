Cómo será la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada

Entre los regresos más celebrados, volverá el sistema clásico de nominación 3, 2 y 1, que permite repartir los votos entre tres compañeros. “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”, explicó Del Moro, dejando en claro que la pasividad no tendrá lugar en esta versión.

Por último, la casa también será protagonista de la renovación. Habrá nuevos espacios, dos piletas, una puerta roja completamente renovada, una plazita y modificaciones en los cuartos, además de elementos inéditos pensados para intensificar la convivencia y el desarrollo del juego. Todo apunta a que Gran Hermano: Generación Dorada buscará elevar la vara y volver a poner al reality en el centro de la conversación televisiva.